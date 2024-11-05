الرموش المستعارة لجمال عينيك.. استخدميها بعناية واختاري الأفضل منها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:31 صباحاً - لا شك أن الرموش الطويلة والكثيفة تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز جمال عينيك وتنعكس سحراً وجاذبيةً على مكياجك بشكل عام، نظراً إلى تأثيرها الكبير على شكل العين، حيث تجعلها تبدو أكبر حجماً وأكثر اتساعاً. لكن ليس كل النساء يتمتعن برموش كثيفة وطويلة بشكل طبيعي، فضلاً عن أنه مع التقدم في السن تصبح الرموش خفيفةً ورقيقةً، وهنا تأتي ضرورة اللجوء إلى الرموش المستعارة.

فإذا كنتِ ممن يواظبن على استخدام الرموش المستعارة، أو من المبتدئات في استعمالها، تابعينا في التالي، حيث نقدم لك كل ما يجب معرفته حول الرموش المستعارة، وكيفية الحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة وتجنّب أضرارها وحماية عينيك ورموشك الطبيعية من أي التهابات أو أضرار قد تسبّبها الرموش المستعارة.

كيف يتم تصميم الرموش المستعارة؟

الرموش المستعارة عبارة عن شعيرات شبيهة بشعر الرمش الحقيقي، رقيقة الحجم، تُصنَّع من المواد البلاستيكية أو ما شابه، ويتم إلصاقها فوق الرموش العليا بواسطة مادة لاصقة، الهدف منها الحصول على رموش أكثر طولاً وكثافة. وتتوافر بأنواع وأحجام مختلفة، وذلك كي تلائم رموشك الطبيعية فلا تشكل ثقلاً عليها أو على عينيك، بالتالي عليك استشارة اختصاصية التجميل خاصتك لتفيدك بالطرق الصحيحة في اختيار نوع الرموش المستعارة الملائمة لك.

فوائد الرموش المستعارة

بصرف النظر عما تضيفه الرموش المستعارة من جمال وجاذبية على طلتك، فهي تغنيك عن وضع مستحضرات المكياج وتجعلك تبدين أصغر سناً.

مريحة جداً وتوفر عليك الوقت الذي تمضينه صباحاً في تطبيق المكياج، والمال أيضاً.

مع الرموش المستعارة، أنت لست في حاجة إلى شراء الماسكرا أو منتجات مكياج العيون. وهكذا تكونين مستعدةً لحضور أي مناسبة أو حفلة قد تطرأ عليك بشكل مفاجئ.

مدة صلاحيتها

لا تسقط الرموش المستعارة كلها في وقت واحد، بالتالي، إذا كنت ترغبين في الظهور طيلة الوقت برموش طويلة وكثيفة، فأنت مضطرة لعمل رتوش عليها أسبوعياً، وذلك كي تبقى كثيفة ومتناسقة وبالطول نفسه. لكن إذا تركتها لأكثر من أسبوعين أو أكثر، فأنت بحاجة إلى شراء مجموعة كاملة من الرموش المستعارة وإزالة القديمة كلياً.

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اختيارات متنوّعة

إذا كنت ترغبين في الحصول على نظرة طبيعية، اختاري رموشاً مستعارةً قريبةً إلى طول رموشك، وذلك لملء الفراغات فيها، أما إذا كنت تفضّلين الرموش الأكثر طولاً وكثافةً، فعليك وضع طبقات عدة من الرموش المستعارة، وبذلك تحصلين على رموش طويلة جداً وتستمر لأطول فترة ممكنة.

كيفية العناية بالرموش المستعارة

امرأة بمكياج عيون جذاب ورموش مستعارة طويلة وكثيفة



من المهم جداً العناية بالرموش المستعارة بالشكل الصحيح، وذلك لمنع تراكم الأوساخ والغبار عليها، والذي قد يؤدي إلى تهيج منطقة العين أو التهابها. لذلك، اتبعي بالخطوات التالية:

قومي تنظيف الرموش المستعارة بواسطة شامبو الأطفال، كونه لطيفاً ولا يؤدي إلى تساقطها. إذا كنت تريدين إزالة المكياج عن منطقة العين، تجنّبي اقتراب مزيل المكياج من الرموش المستعارة، فذلك سيتسبب أيضاً بسقوطها. إذا كنت ترغبين في التخلص منها وإزالتها، من الأفضل عدم لمسها أو سحبها أو العبث بها، بل التوجه إلى اختصاصية التجميل لإزالتها بالشكل الصحيح ومن دون ألم.



لا ضرورة لوضع الماسكرا

إذا كنت قد حصلت على رموش مستعارة، فلا داعي لتطبيق الماسكرا، وذلك للحفاظ على الرموش المستعارة لفترة أطول، ومن ثم لتجنّب استخدام مزيل المكياج لإزالة الماسكرا، والذي كما ذكرنا يتلف الرموش المستعارة ويؤدي إلى تساقطها. إضافة إلى أن هذه الرموش تكون طويلةً وكثيفةً ولا تحتاج أصلاً إلى وضع الماسكرا عليها.



كم تبلغ تكلفتها؟

في الحقيقة، الرموش المستعارة ليست رخيصة الثمن، لا سيما إذا كانت ذات نوعية جيدة، كما يتم تحديد سعرها وفق نوعها وطولها ومدى صلاحيتها. لكن أحياناً، بالإمكان الحصول على الرموش المستعارة بسعر أقل، وذلك عن طريق مواقع البيع المباشر عبر الإنترنت، أو من خلال خصم قد يقدمه صالون التجميل خاصتك، لا سيما إذا كنت إحدى زبوناته. وفي النهاية، اختاري الرموش المستعارة وفق ما يناسب ميزانيتك.



قد تكون سبباً للحساسية



لسوء الحظ، ثمة الكثيرات من النساء اللواتي لديهن حساسية مفرطة من الرموش المستعارة، حيث تسبب لهن انتفاخات في العينين واحمرارهما.. فإذا كنت من هؤلاء وترغبين رغم ذلك بتركيب رموش مستعارة، استشيري صالون التجميل الذي تقصدينه في العادة، فربما يُتيح أمامك خيارات بديلة وغير مؤذية لك، أو حتى تجربة أنواع عدة من الرموش المستعارة التي قد تلائم بشرتك. لكن في حال لم ينفع ذلك كله، فللأسف عليك إزالة الرموش فوراً لمنع حدوث أي مضاعفات لا تُحمد عقباها.



هل ستجرّبينها؟



مَن مِن النساء لا ترغب في الظهور بشكل أنيق وجذاب على الدوام؟ بالتأكيد لا أحد. بالتالي، فإن الرموش المستعارة هي الطريقة الفضلى لذلك، إذ إنها وسيلة رائعة للاستيقاظ بعينين جميلتين ومشرقتين، وللشعور بالراحة والثقة والرضا عن النفس، سواء في العمل أو في الحياة الاجتماعية. لذلك، لا تترددي في الاستعانة بالرموش المستعارة، فهي بالتأكيد سوف تزيدك جمالاً وتُضفي على عينيك سحراً وبريقاً لا مثيل لهما.

أفضل خيارات من الرموش المستعارة

الرموش المستعارة Sweed X Nikki Wolff Sultry Corner من سويد Sweed

رموش مستعارة من سويد Sweed



تتميز هذه الرموش بالمرونة والقوة في آن، وقد صممتها العلامة التجارية بالتعاون مع خبيرة المكياج العالمية نيكي وولف، لتناسب مختلف أشكال العيون، بحيث تمنح رموشك طولاً وكثافة بشكل طبيعي، كما أنها خفيفة الوزن وسهلة الاستخدام ومثبتة على شريط قطني مرن. ببساطة، ضعي هذه الرموش بعد الماسكرا على الزاوية الخارجية للعين للحصول على شكل مسحوب ومفتوح للعين.



الرموش المستعارة Mac Lash – 30 من ماك Mac

رموش مستعارة من ماك Mac



صُممت هذه الرموش المستعارة من ماك بشكل مثالي لتحقيق تأثير مذهل على العين والرموش الطبيعية في آن، ومنح عينيك مظهراً طبيعياً جذاباً، وهي مصنوعة يدوياً من شعر الإنسان الطبيعي بمواصفات عالية، وبأطوال تناسب مختلف أشكال العيون.

الرموش المستعارة Wispies Lashes من أردل Ardell

رموش مستعارة من أردل Ardell



تُعد الرموش المتسعارة Ardell :Wispies Lashes مناسبة لمختلف أشكال العيون، فهي خفيفة الوزن وتتميز بقوامها الطبيعي، ومثالية للمناسبات كما للأيام العادية، بحيث تجعل العيون أجمل وأكثر اتساعاً وأكبر حجماً.