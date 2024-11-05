ألغاز وجمل محيرة: بطلات مسلسل موعد مع الماضي يُروجن للعمل بهذه الطريقة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:31 صباحاً - "موعد مع الماضي" من الأعمال الدرامية المنتظر عرضها قريباً على إحدى المنصات الرقمية؛ إذ يضم العمل كوكبة كبيرة من النجوم منهم آسر ياسين، محمود حميدة، شريف سلامة، شيرين رضا ركين سعد، محمد ثروت، ومحمد علاء، تامر نبيل، هدى المفتي، وصبا مبارك.

منشورات بطلات مسلسل موعد مع الماضي

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حرصت بطلات العمل، على الترويج للمسلسل بطريقة جاءت متماشية تماماً مع قصته وأحداثه، وذلك عبر حساباتهن على "إنستغرام"، ومن بين هؤلاء الفنانة هدى المفتي والتي وجهت اللوم والعتاب لعدد من أفراد عائلتها بعد اتهامها لهم بالظلم، كاتبة: "كلكم ظلمتوني. كلكم عيلة مش كويسة، وانتي منهم يا منى".

أما الفنانة صبا مبارك فعاتبت نفسها وبشدة، بعد أن كشفت معرفتها بحقيقة أمر أو شيء ما هام للغاية، ولكن دون استطاعتها بالبوح عنه، فكتبت: "أنا عارفة الحقيقة ومقدرش أقول حاجة. حاولت أنسى بس انت فاكر كل اللي حصل يا علي".

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بينما دخلت الفنانة شيرين رضا في حوار مع شخص يُدعى "ياسين" أكدت من خلاله بأنها تعرف من القاتل الحقيقي: "كلنا عارفين مين اللي يقدر يقتل، مش كده يا ياسين؟ اللي قتل مرة ممكن يقتل مرتين".

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قصة المسلسل

"، ينتمي لأعمال الإثارة والتشويق، ويسلط الضوء على تحديات العلاقات العائلية وتداعيات الأسرار الدفينة، ويصطحب العمل المشاهدين في رحلة مليئة بالترقب وأحداث الأكشن المحتدمة والمتعمقة في المشاعر العاطفية، إذ تُزيح كل حلقة الستار تدريجياً عن مستوى جديد من الغموض بطريقة تُثير تساؤل المشاهدين حول حقيقة ما حدث بالفعل طوال تلك السنوات الماضية.

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