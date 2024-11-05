نور النبوي يشكر علاء مرسي لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري نور النبوي، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، صورة تجمعه بالممثل المصري علاء مرسي.

ووجه نور النبوي من خلال المنشور، رسالة شكر إلى علاء مرسي، أعرب فيها عن سعادته بالعمل معه.

وكتب نور النبوي في تعليقه: "شرفتنا و نورتنا… متشكر انك جيت على طول ومتشكر على حبك و طيبتك يا استاذ.. اتشرفت اني اشتغلت مع نجم كبير زيك".

وأضاف: "النجم علاء مرسي ضيف شرف الحلقة 3 من مسلسل 3 شهور ومبسوط قوي ان المسلسل عجبكوا".

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