الولايات المتحدة أمام خيار تاريخي للبيت الأبيض.. هاريس أم ترامب؟

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وكالات) مع انطلاق لحظات الحسم في السباق إلى البيت الأبيض، توقع دونالد ترامب وكامالا هاريس الفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية خلال حشدهما للدعم في ولاية بنسلفانيا، في اليوم الأخير المحموم من الانتخابات المتقاربة على نحو لم يسبق له مثيل.

وشهدت الحملة الانتخابية منعطفات مذهلة وهي محاولتا اغتيال وإدانة للرئيس الجمهوري السابق ترامب، وترشيح نائبة الرئيس الديموقراطية هاريس المفاجئ بعد أن تخلى الرئيس جو بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، عن مسعاه لإعادة انتخابه.

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وتجري الانتخابات اليوم الثلاثاء، في سائر أنحاء الولايات المتّحدة، لكنّ أكثر من 75 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم مسبقا سواء عبر البريد أو في مراكز الاقتراع، لا سيّما في الولايات السبع المتأرجحة التي ستحسم هوية من سيجلس في المكتب البيضاوي في 20 يناير.

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وتظهر استطلاعات الرأي أن ترامب (78 عاما) وهاريس (60 عاما) متعادلان تقريبا. وقد لا يكون الفائز معروفا إلا بعد أيام من انتخابات الثلاثاء.

وحث المرشحان في ولاية بنسلفانيا المؤيدين الذين لم يدلوا بأصواتهم بعد على التصويت في اليوم الأخير. وتقدم بنسلفانيا أكبر حصة من الأصوات في المجمع الانتخابي من بين الولايات السبع المتأرجحة التي من المتوقع أن تحدد النتيجة.

الرسالة الختامية

في بيتسبرج، ظهر ترامب أمام حشد كبير في ساحة وقدم ما وصفته حملته برسالته الختامية الأخيرة للناخبين في الساعات الأخيرة من بدء الانتخابات.وقال ترامب "كنا ننتظر هذا منذ أربع سنوات".

ودفع ترامب بالقضايا الاقتصادية في خطابه في بيتسبرج.

وقال "التصويت لترامب يعني أن بقالتك ستكون أرخص، ورواتبك ستكون أعلى، وشوارعك ستكون أكثر أمانا، ومجتمعاتك ستكون أكثر ثراء، ومستقبلك سيكون أكثر إشراقا من أي وقت مضى".

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"رئيسة لكل الأميركيين"

وفي ألينتاون، توقعت هاريس الفوز ووعدت بأن تكون رئيسة "لكل الأميركيين". والتقت هاريس بعد ذلك بعدد من الناخبين في أحد المطاعم في ريدينج وتوجهت بعدها إلى جولة لطرق الأبواب.

وقالت نائبة الرئيس لامرأة وزوجها "إنه آخر يوم قبل الانتخابات، ورغبت في القدوم لأقول أنني آمل في الفوز بصوتكما".

وقضت حملة المرشحة الديموقراطية كمالا هاريس والديمقراطيون الآخرون الساعات الأخيرة من حملة 2024 في أكبر ولاية متأرجحة في البلاد.. وخصصت هاريس معظم يومها الأخير في الحملة الانتخابية للوصول إلى الناخبين في ولاية بنسلفانيا، وهي ولاية متأرجحة يعتبرها الديمقراطيون جزءاً من "الجدار الأزرق" في المجمع الانتخابي.

وعبرت الحملتان عن تفاؤلهما.

وذكر فريق حملة هاريس أن متطوعيه طرقوا مئات الآلاف من الأبواب في كل من الولايات المتأرجحة هذا الأسبوع.

وتقول الحملة إن بياناتها الداخلية تظهر أن الناخبين المتأرجحين يتجهون لصالحهم، وإنها شهدت زيادة في التصويت المبكر بين قطاعات مؤيدة لهاريس.

فجوة بين الجنسين

قال مسؤولون في حملة ترامب إنهم يراقبون نتائج التصويت المبكر التي تظهر زيادة المشاركة بين النساء مقابل الرجال. ولهذا المؤشر أهمية بالنظر إلى أن هاريس تقدمت على ترامب بنسبة 50 إلى 38 بالمئة بين الناخبات المسجلات، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز/إبسوس في أكتوبر ، بينما تقدم ترامب بين الرجال بنسبة 48 إلى 41 بالمئة.

وكتب إيلون ماسك، أحد أبرز مؤيدي ترامب، في منشور على منصته إكس "يجب على الرجال التصويت!".

وأدلى أكثر من 77 مليون ناخب بأصواتهم بالفعل في التصويت المبكر، لكن الساعات المقبلة ستحدد ما إذا كانت حملة هاريس أو ترامب صاحبة الأداء الأفضل في حث المؤيدين على التوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

حطم الناخبون، من الديموقراطيين والجمهوريين، أرقاما قياسية عمرها قرن من الزمان في آخر انتخابين للرئاسة، ما يشير إلى الحماس الذي يثيره ترامب في تحرك الحزبين.

ولدى حملة ترامب عملية خاصة بها لحشد الأصوات، وركزت الحملة بشكل أكبر على الاتصال بالناخبين الذين لا يذهبون غالبا إلى صناديق الاقتراع، بدلا من مناشدة الناخبين الذين يمكنهم التحول إلى أي من الجانبين. والكثيرون في هذه الفئة من أنصار ترامب، لكنهم ليسوا ناخبين يمكن الاعتماد عليهم عادة.

وتشير استطلاعات الرأي في الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى تقارب شديد في نسب التأييد بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديموقراطية كامالا هاريس، مما يجعل نتيجة السباق غير مؤكدة وربما تظل كذلك لأيام بعد انتهاء التصويت.

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وفي ما خصّ النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في الولايات المتأرجحة السبع (جورجيا ونورث كارولاينا ونيفادا وأريزونا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن) فستبدأ بالصدور تباعا اعتبارا من "وقت متأخر من ليل" الثلاثاء-الأربعاء، وحتى الثامن أو ربما التاسع من نوفمبر الجاري في نيفادا وبنسلفانيا، الولاية الواقعة في شمال شرق البلاد والأكثر أهمية على الإطلاق في الانتخابات الرئاسية.

ومع توجه الناخبين الأميركيين لاختيار رئيسهم، تبقى الساعات القليلة المقبلة حاسمة في رسم ملامح النتيجة النهائية.. فهل يكون الفائز في سباق الرئاسة ترامب أم هاريس؟ هذا ما ستكشفه صناديق الاقتراع اليوم.