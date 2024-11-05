ضابط من شرطة أبوظبي يفوز بجائزة القائد المؤثر

ابوظبي - سيف اليزيد - حصد النقيب محمد راشد الكعبي مدير فرع رسم وتخطيط مسرح الجريمة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي جائزة القائد المؤثر تحت سن الأربعين من الرابطة الدولية لقادة الشرطة IACP بالولايات المتحدة الأميركية والتي تعد واحدة من أرفع الأوسمة للشباب المحترفين وتضعهم كقادة استثنائيين مستعدين لتأثير كبير في المستقبل.



وتضمن الحفل تكريم مجموعة بارزة من الفائزين الاستراتيجيين والمحققين والمهنيين العاملين بمجال تطبيق القانون عالمياً ، ويعد الفوز بالجائزة انجازاً جديداً يسجل للشرطة الإماراتية.

وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها بالمشاركة بصورة متواصلة في الجمعية الدولية للشرطة وتقديم تجاربها وأفضل ممارساتها المطبقة بهدف الاستفادة والإفادة وتبادل الخبرات والمعارف وتعزيز العمل الدولي المشترك مؤكدة أن تحقيق مثل هذه الإنجازات يمثل صورة متقدمة عن التطور الشامل في منظومة القطاعات الشرطية بالدولة وتعزيز سمعة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم النقيب محمد راشد الكعبي الشكر والتقدير للقيادة الشرطية على دعمها ورعايتها المستمرة بتوفير الممكنات ووسائل التدريب والتطوير لرفع مهارات منتسبيها للإسهام في تطوير العمل والارتقاء بمهاراتهم وفق معايير التميز والريادة.



لافتاً إلى أن الجائزة تعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والتطوير والعمل التكاملي في سبيل تعزيز النجاحات والاسهام في خدمة الوطن الغالي.

ويأتي هذا التكريم الرفيع للفائزين تقديراً للإسهامات المتميزة في السلامة العامة والمهارات القيادية، والالتزام تجاه المجتمع حيث يُعترف بالفائزين بهذه الجائزة كقادة المستقبل في مجال الشرطة، لتقديمهم نهجًا مبتكرًا ورؤية استثنائية تميزهم عن غيرهم ويعد التكريم دليلاً على تأثيرهم وتفانيهم وإمكاناتهم في تشكيل مستقبل إنفاذ القانون عالمياً.

وتكرم الرابطة الدولية لقادة الشرطة (IACP) 40 قائدًا صاعدًا تحت الأربعين من جميع أنحاء العالم ممن أظهروا تميزًا في مجال إنفاذ القانون، وتأسست الرابطة الدولية لقادة الشرطة (IACP) في عام 1893وتكرس جهودها لتشكيل مستقبل الشرطة بمجالات تعزيز القيادة والبحوث المبتكرة، والتعاون العالمي.

ملتزمة بالتميز في مجال السلامة العامة،و تضع الرابطة الدولية لقادة الشرطة المعايير للشرطة الأخلاقية والابتكار الاستراتيجي، وتوحد القادة حول العالم لتعزيز المهنة وضمان مجتمعات أكثر أمانًا.