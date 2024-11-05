تركيا تطالب بوقف توريد وتسليم الأسلحة لإسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - قدمت تركيا رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة، موقّعة من 52 دولة ومنظمتين، تطالب فيها بوقف توريد وتسليم الأسلحة لإسرائيل.

وقال وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحافي في جيبوتي حيث عقد مؤتمر الشراكة التركية الإفريقية، "لقد وضعنا رسالة مشتركة ندعو فيها جميع الدول إلى وقف بيع الأسلحة والذخائر لإسرائيل، وقمنا بتسليم هذه الرسالة التي تحمل 54 توقيعا إلى الأمم المتحدة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر".

وأضاف فيدان: "علينا أن نكرر في كل فرصة أن بيع الأسلحة لإسرائيل يعني المشاركة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها"، موضحا أن الرسالة هي "مبادرة أطلقتها تركيا".

ووقعت الرسالة 52 دولة، من بينها السعودية والبرازيل والجزائر والصين وإيران وروسيا، ومنظمتان هما الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد دعا منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الأمم المتحدة إلى إصدار قرار بحظر الأسلحة على إسرائيل، معتبرا أنه "حل فعال" لإنهاء النزاع في قطاع غزة .

المصدر : وكالات