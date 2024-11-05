ورد الخال برسالة إلى المملكة العربية السعودية .. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة اللبنانية ورد الخال عن سعادتها بالحدث الفني الذي حدث في عالم صناعة التلفزيون والسينما في السعودية، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مشيرة إلى أنه قفزة نوعية للعالم العربي.



وعلقت الخال قائلة :"بعيداً عن أهوال حربنا والبقعة السوداء اللي أغرقونا بيستوقفني حدث فني بعالم صناعة التلفزيون والسينما في السعودية وهو افتتاح "ستوديوهات الحصن" هالقفزة النوعية الفنية بعالمنا العربي نحو العالمية مرة جديدة تضاف على إنجازات المملكة التي لا تكلّ من التحدي دايماً من اجل الأفضل والأجمل".