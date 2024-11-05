كريس جينر في يوم ميلادها.. صيحات مكياج شبابية للمرأة الناضجة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:31 صباحاً - على الرغم من تقدمها في السن، فإن كريس جينر Kris Jenner لا تزال تحافظ على إطلالة شبابية لم تستطع السنوات أن تنتزعها منها، وقد استطاعت التميز والتفرد في كل إطلالة لها؛ من خلال أساليب المكياج العصرية بلمسات شبابية نابضة بالحيوية والحياة، لا سيما أساليب مكياج العيون القوي والمحدد بالكحل الداكن والرموش البارزة. وهي بذلك تلهم المرأة الناضجة بجمالها الجذاب الذي تبرزه بصيحات مكياج متنوعة وقصات شعر قصير تجعلها دوماً تبدو أصغر سناً وأكثر شباباً. ومن الواضح أن كريس جينر تمتلك أسلوباً جمالياً عصرياً ومتجدداً؛ انعكس على إطلالات بناتها من عائلة كارداشيان وجينر اللواتي رسمن بأساليبهن المتجددة في المكياج والشعر عدداً من المعايير الجمالية السائدة.

ولا تكتفي كريس جينر فقط برسمة العيون المحددة، بل تعتمد رسمات مكياج قوية وعصرية؛ مثل الرسمات الغرافيكية إلى الظلال البرونزية اللامعة، وغيرها من الصيحات الجمالية التي كسرت بها حاجز العمر.

وفي يوم ميلادها، الذي يصادف 5 نوفمبر من كل عام، نرصد لكِ أجمل أساليب مكياج كريس جينر التي تلهم المرأة الناضجة أجمل أفكار لإطلالاتها.

مكياج أسود مات بارز

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بإطلالة لافتة لها، تألقت كريس جينر بمكياج أسود مات، تم فيه استخدام ظلال العيون السوداء القوية فوق جفن العين المتحرك والجفن السفلي الذي حدد رسمة العين بأسلوب بارز، مع الكحل الأسود داخل العين والماسكرا المطولة للرموش، وكذلك بدت بشرتها مخملية وموحدة؛ من خلال الفاونديشن المناسب على لون بشرتها إلى جانب البلاشر الترابي الناعم الذي أبرز تفاحة الخدين، وأنهت إطلالتها بأحمر الشفاه الترابي اللامع المحدد بالكونتور الكراميل، وجاءت تسريحة شعرها القصير مع الغرة القصيرة المنسدلة على الجبين لتزيد من جمال إطلالتها.

مكياج ذهبي بلمسات ناعمة

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وفي واحدة من إطلالاتها الناعمة، ظهرت كريس جينر على السجادة الحمراء بإطلالة سوداء، نسقت معها مكياجاً ذهبياً ناعماً ارتكز على القليل من الظلال الذهبية البراقة فوق جفن العين العلوي، ودمجت معه بعض الظلال السموكي البارزة عند طرف العين الخارجي، مع الكحل الأسود داخل العين والماسكرا المطولة للرموش، وبدت بشرتها مشدودة ونضرة بالفاونديشن الموحد الناعم مع البلاشر الوردي، وأكملت مكياجها بأحمر الشفاه الغلوسي الشفاف مع خط الكونتور البني، أما تسريحة شعرها فاختارتها بقصة البيكسي مع الغرة المسحوبة إلى أعلى الجبين.

مكياج نيلي بنغمات داكنة

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وخلال حضورها عرض لوريال باريس L’oreal Paris في أسبوع الموضة في باريس 2023، ظهرت كريس جينر بإطلالة لافتة من الترتر النيلي، نسقتها مع مكياج نيلي داكن ارتكز على الظلال النيلية البارزة المحددة لرسمة العين من أعلى الجفن وأسفله، إلى جانب الكحل الأسود داخل العين والماسكرا الكثيفة، وجاء مكياج بشرتها موحداً ومخملياً بالفاونديشن المناسب للبشرة السمراء، كذلك اختارت أحمر الشفاه النيود اللامع، ونسقت مع مكياجها تسريحة الشعر القصير الناعمة مع الغرة الجانبية التي غمرت الجبين بالكامل.

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مكياج سموكي بارز

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وبإطلالة بيضاء لافتة، اختارتها في حفل الميت غالا MET GALA 2024، تألقت كريس جينر على السجادة الحمراء بمكياج سموكي بارز؛ طبقت فيه الظلال السموكي فوق جفن العين المتحرك مع الماسكرا البارزة والكحل الأسود داخل العين، وبدت بشرتها مشرقة ومضيئة بالفاونديشن الناعم الملمس، وأحمر الشفاه الغلوسي المحدد بالكونتور البني، كذلك اختارت تسريحة الشعر القصير المشهورة بها مع الغرة الجانبية المنسدلة على الجبين.

مكياج معدني داكن بالظلال السموكي

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وفي واحدة من أجمل اختياراتها، اعتمدت كريس جينر إطلالة سوداء من القماش الشفاف، نسقت معها مكياجاً معدنياً داكناً، دمجته مع الظلال السموكي عند طرف جفن العين الخارجي، واستخدمت الكحل الأسود في قلب العين الذي تكاد لا تستغني عنه في أساليب مكياجها، إلى جانب الماسكرا البارزة ومكياج البشرة الموحد المصقول بالبلاشر الترابي الناعم على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه النيود اللامع غير المحدد، كذلك اختارت تسريحة الشعر القصير جداً مع الغرة الجانبية الستريت على الجبين.

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مكياج ترابي بلمسات جذابة

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وباختيار جذاب آخر، وتحديداً في عرض دار فالنتينو VALENTINO العالمي ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2024، تألقت كريس جينر بإطلالة رمادية اللون، نسقت معها مكياجاً ترابياً فخماً ارتكز على الظلال السموكي المحددة لرسمة العين مع لمسات ترابية لافتة عند جفن العين الثابت والكحل الأسود داخل العين، جنباً إلى جنب مع الماسكرا الكثيفة، وبدت بشرتها ناعمة وطبيعية مع البلاشر الترابي الخفيف على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الترابي المحدد بالكونتور الكراميل، كذلك اختارت تسريحة الشعر القصير مع خصل الغرة المتفرقة التي ملأت الجبين.