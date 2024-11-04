من هو فيلدشتاين المتهم بتسريب وثيقة احباط صفقة الرهائن؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: كشفت وثائق قضائية مساء الأحد عن تورط مساعد مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تسريب وثائق أمنية حساسة كجزء من حملة منظمة لإحباط صفقة احتجاز رهائن، وهو الأمر الذي يشكل فضيحة سياسية وأمنية، بل ووطنية كبرى، حيث سعى الجميع لإبرام صفقة تحرير الرهائن بأي صورة، ووفقاً لأي تضحيات، ولكن نتانياهو بمفرده هو من وقف في طريقها وفقاً لتطورات الأحدث في فضيحة التسريبات.

فقد قضت المحكمة الأحد بأن أمر حظر النشر في القضية الجارية المتعلقة بتسريبات الوثائق السرية سيبقى سارياً بالنظر إلى حساسية وخطورة القضية، وقد أكد القاضي الذي يترأس القضية، قاضي محكمة الصلح في ريشون لتسيون مناحيم مزراحي، على ما يلي:

"بدأ التحقيق بعد أن ظهرت شكوك كبيرة في جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي ، وأيضا في ضوء منشورات إعلامية تشير إلى أن معلومات استخباراتية سرية وحساسة تم أخذها من أنظمة الجيش الإسرائيلي وإزالتها بشكل غير قانوني، مما أثار المخاوف بشأن إلحاق ضرر جسيم بالأمن القومي الإسرائيلي، وتعريض مصادر المعلومات للخطر".

"ونتيجة لذلك، كان من الممكن أن يلحق الضرر بقدرة قوات الأمن على تحقيق هدف إطلاق سراح الرهائن كجزء من أهداف الحرب. وفي أعقاب ذلك، تم إطلاق تحقيق سري مشترك بين جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي وشرطة إسرائيل، حيث تعززت هذه الشكوك بشكل كبير".

"وبناء على ذلك، تم فتح تحقيق علني، تم خلاله حتى الآن التحقيق مع أربعة مشتبه بهم متورطين في النشاط، بعضهم من مسؤولي أجهزة الأمن ومدني يدعى السيد إليعازر فيلدشتاين. والتحقيق مستمر ويتم إجراؤه وفقًا للقانون وتحت إشراف المحكمة. وأي نشر إضافي بشأن التحقيق من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالتحقيق وأهدافه والأمن القومي".

وأضاف مزراحي: "دعونا نقول أيضًا: لقد فحصت مواد التحقيق وإجرائه، وأنا مقتنع بأن هذا تحقيق احترافي وموضوعي للغاية ويجب السماح بإكماله. إذا أمرت بإلغاء الأمر بشكل شامل، فهناك قلق حقيقي من أن ذلك قد يلحق ضررًا كبيرًا بالتحقيق والسعي إلى الحقيقة".

وكشف الحكم أيضا عن إطلاق سراح أحد المشتبه بهم من الحبس، في حين تم تمديد اعتقال ثلاثة آخرين؛ ومنع ثلاثة من المشتبه بهم من مقابلة محام؛ وأن هناك "أسبابا معقولة" لإدانة المتهم، فضلا عن "أدلة مزعومة" في هذا الصدد.

عرقلة أهداف الحرب على غزة

"إن القضية تتلخص في تعريض معلومات حساسة ومصادر معلومات للخطر، فضلاً عن عرقلة تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة. وفي هذه المرحلة تم اعتقال عدد من المشتبه بهم للتحقيق معهم، ولا يزال التحقيق مستمراً".

ولم يتم توضيح هدف الحرب المذكور، ولكن من المعتقد على نطاق واسع أن بعض الوثائق المذكورة تتعلق بتقريرين صدرا في أيلول (سبتمبر)، قرب ذروة الضغط العام لدعم صفقة الرهائن بعد استعادة جثث ستة رهائن، تم إعدامهم قبل أيام فقط، من رفح.

وقد دعمت التقارير التي نشرتها صحيفة بيلد الألمانية وصحيفة كرونيكل البريطانية وجهات النظر التي تبناها رئيس الوزراء في ذلك الوقت، والتي مفادها أن حماس لا تنوي المضي قدماً في صفقة الرهائن وأنها تخطط لتهريب الرهائن من قطاع غزة إلى مصر.

وقد استخدم رئيس الوزراء هذه النقطة الأخيرة للتأكيد على ادعائه بضرورة بقاء الجنود الإسرائيليين على طول ممر فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر.

من هو اليعازر فيلدشتاين؟

تم تعيين فيلدشتاين في فريق الإعلام التابع لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بعد وقت قصير من بدء الحرب، لكن وضعه الوظيفي ظل غير واضح.

كان قد عمل سابقا متحدثا باسم جيش الدفاع الإسرائيلي ثم متحدثا باسم وزير الأمن القومي عضو الكنيست بن غفير.

وبحسب عدد من التقارير، لم ينجح فيلدشتاين في اجتياز عملية فحص التصريح الأمني ​​التي يقوم بها جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، وبالتالي فقد عمل بصفة استشارية ولم يكن موظفاً رسمياً في مكتب رئيس الوزراء.

وزعم مكتب رئيس الوزراء في سلسلة من البيانات خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك بيان نادر صدر مساء الجمعة بعد بدء السبت، أنه لم يتم اعتقال أو استجواب أي عضو من مكتب رئيس الوزراء.

ومع ذلك، فإن فيلدشتاين، رغم أنه ليس رسميا جزءا من المكتب، يمكن رؤيته في الصور وهو يرافق رئيس الوزراء في العديد من الجولات إلى القواعد العسكرية ويحضر عددا من المناقشات مع كبار المسؤولين الأمنيين.