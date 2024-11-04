حدث في اسبانيا.. أهل فالنسيا يطردون الملك

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مدريد: بلغ الغضب ذروته يوم الأحد في منطقة فالنسيا الإسبانية المتضررة من الفيضانات عندما هاجم السكان المحليون موكب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وألقوا الطين على الملك فيليبي السادس.

وتعرضت الحاشية الملكية، التي تضم أيضا الملكة ليتيزيا، لضغوط من الحشود الغاضبة في بلدة بايبورتا، التي كانت من بين أكثر المدن تضررا بالفيضانات المدمرة التي أودت بحياة 211 شخصا على الأقل، مع وجود 1900 آخرين في عداد المفقودين.

ويتهم السكان السلطات بالفشل في تحذيرهم من ارتفاع منسوب مياه الفيضانات، واشتكوا من غياب فرق الإنقاذ إلى حد كبير في أعقاب الكارثة.

وقال سانشيز لوسائل الإعلام: "أود أن أعرب عن تضامننا واعترافنا بالحزن والمعاناة التي يعيشها سكان بايبورتا". لكنه أضاف أنه "يرفض هذا النوع من العنف الذي شهدناه اليوم".

وفي حين سافر عشرات الآلاف من المتطوعين المدنيين إلى فالنسيا للمساعدة في عمليات التنظيف، فإن المتخصصين في الإغاثة لم يصلوا بعد إلى بعض القرى المتضررة، حيث لا يزال السكان المحليون يعيشون بين المباني المدمرة وجبال الطين والجثث، بحسب ما نقلته النسخة الأوروبية من موقع "بوليتيكو".

أثار ظهور الملك برفقة قوات من الشرطة تضم عشرات الضباط في البلدة يوم الأحد غضب سكان بلدة بايبورتا، حيث ألقوا الطين والزجاجات وأشياء أخرى على موكبه.

أين كنت يا جلالة الملك؟

"لقد مرت أربعة أيام، أين كنت؟" سأل السكان المحليون الغاضبون الملك فيليبي السادس الذي كان مغطى بالطين. "لقد أتيت إلى هنا فقط لالتقاط الصور. أنت لا تخجل!"

"أنت لا تفتقرين إلى أي شيء بينما نحن هنا لا نملك حتى الماء للشرب"، هكذا صاح السكان الغاضبون في الملكة ليتيزيا التي بدت عليها علامات الحزن، وقد تناثر الطين على وجهها. "الناس يموتون هنا!"

حاول الملك البقاء في المنطقة والتفاوض مع السكان المحليين، لكن اضطر في النهاية إلى المغادرة. وعندما عادوا إلى سياراتهم، رد أحد السكان على صرخة ضابط شرطة "عاش الملك" بصرخة "المقصلة!".

ورغم أن العائلة المالكة قالت في البداية إن زيارة الملوك للمنطقة المدمرة سوف تستمر، إلا أنها أعلنت في وقت لاحق أن زيارة مقررة لمدينة تشيفا قد ألغيت "بموجب اتفاق مشترك بين الدولة والسلطات الإقليمية والعائلة المالكة".

مسؤولية مركزية أم مناطقية؟

يعكس الهجوم المحلي على ملوك إسبانيا استياءً متزايدًا من الطريقة التي تتعامل بها السلطات الإسبانية مع الكارثة وتداعياتها. يشكو مسؤولو الحكومة الوطنية من أن السلطات الإقليمية، التي لديها سلطة قضائية على إدارة الطوارئ، كانت بطيئة في قبول عرض مدريد بإرسال المزيد من قوات الإنقاذ.

وأعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز السبت أنه سيتم إرسال 5000 جندي و 5000 ضابط شرطة إلى المنطقة كجزء من أكبر عملية نشر للقوات الإسبانية على الإطلاق في زمن السلم .

كما تعرض سانشيز نفسه لاعتداءات من قبل السكان المحليين الغاضبين يوم الأحد. وكان من المقرر أن يرافق رئيس الوزراء الملك خلال زيارته إلى بايبورتا، لكنه اضطر إلى العودة بعد أن تعرض موكبه للهجوم؛ حيث حطم حشد من الناس يحملون المجارف نوافذ إحدى المركبات في موكبه.

قام المتظاهرون بإلقاء العصي على سانشيز ، لكنه لم يصب وغادر المكان دون أن يصاب بأذى.

وواجه الرئيس الإقليمي كارلوس مازون، الذي رافق الملكين أيضًا، حشودًا غاضبة اتهمته بالتقاعس في الفترة التي سبقت الفيضانات ووصفته بأنه "قاتل".

وفي رسالة على موقع X، قال مازون إنه يتفهم "السخط الاجتماعي" وقال إنه من "التزامه السياسي والأخلاقي" استقباله.

وقد أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية تحذيرا أحمر جديدا لمنطقة فالنسيا يوم الأحد، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة في العديد من المناطق نفسها التي عانت من فيضانات مميتة في وقت سابق من هذا الأسبوع. ونصحت السلطات السكان بمغادرة المناطق المنخفضة والبحث عن ملجأ في المباني متعددة الطوابق.