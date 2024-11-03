شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زلزال شمال اليونان.. هناك تخوفات من حدث كبير والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - وقال كوستاس بابازاكوس، أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية وعلم الزلازل بجامعة سالونيك اليونانية، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب): "هناك صدع صغير في المنطقة، والتي تشهد نشاطًا زلزاليًا معتدلًا ستكون مفاجأة كبيرة إذا وقع حدث كبير".كانت السلطات اليونانية أعلنت عن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال اليونان، مساء اليوم الأحد.وقال مسؤولو الشرطة وخدمات الإطفاء لوسائل الإعلام المحلية إنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر حتى الآن.ووذكر معهد أثينا للديناميكا الجيولوجية إن الزلزال وقع قبالة ساحل شبه جزيرة خالكيذيكي، على بعد نحو 40 كيلومترًا جنوب شرق سالونيك، ثاني أكبر مدينة في اليونان.وقال المعهد إن الزلزال وقع الساعة السابعة وثلاث دقائق مساء بالتوقيت المحلي (1703 بتوقيت جرينتش) على عمق 15.9 كيلومتر، مضيفًا أنه تم تسجيل زلزال بقوة 4.2 درجة بعد أربع دقائق، إلى جانب عدة هزات أصغر.