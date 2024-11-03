يديعوت أحرونوت: نتانياهو ألغى زيارة كانت مقررة إلى المطلة اليوم بعد انفجار مسيرة قبل 20 دقيقة من وصوله

افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ألغى زيارة كانت مقررة إلى المطلة اليوم بعد انفجار مسيرة قبل 20 دقيقة من وصوله".

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