جنبلاط اكد بانه وحدها الدولة اللبنانية تحمينا بدعم وتعزيز الجيش: لماذا سيكون لدينا هوس حول الحرب الأهلية؟

اشار رئيس الحزب التقدمي السابق وليد جنبلاط الى انه فليتفضل المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين ويجيب رئي مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حول مسألة وقف إطلاق النار، واعتبر بانه يجب على الولايات المتحدة فرض وقف إطلاق النار، وأنا لست مفوضاً في هذا الأمر بل أراقب وتربطني صداقة ببري وميقاتي كما أن اللقاء الديمقراطي ورئيسه لديهما علاقات مع جميع الأطياف اللبنانية.

واكد جنبلاط بانه وحدها الدولة اللبنانية تحمينا بدعم وتعزيز الجيش وهذا لا يحصل بمعجزة فلدينا جيش جيّد وفاعل وقوى أمنية جيّدة، لماذا سيكون لدينا هوس حول الحرب الأهلية؟ واردف إذا وقعت الحرب الأهلية مَن سيحارب مَن ولأي هدف، وألم نتعلّم من دروس الماضي؟.

وكان جنبلاط التقى في كليمنصو، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحضور عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور. وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات.