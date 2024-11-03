الجيش الاسرائيلي: قوات وحدة "إيغوز" ألقت القبض على عنصر من شبكة تابعة لإيران في الجبهة السورية

ذكر الجيش الاسرائيلي أن "خلال نشاط عملياتي استباقي داخل الأراضي السورية في الأشهر الأخيرة، اعتقلت قوات وحدة ايغوز مع أفراد الوحدة 504 وبتوجيه استخباراتي عنصرًا من شبكة تابعة لإيران في الجبهة السورية"، مشيرا الى أن "المدعو علي سليمان العاصي، مواطن سوري يقيم في منطقة صيدا بجنوب سوريا، تم تجنيده من قبل إيران وكان يعمل على جمع المعلومات الاستخباراتية حول قوات الجيش الاسرائيلي في منطقة الحدود لتنفيذ نشاطات إرهابية مستقبلية. وكان العاصي تحت مراقبة دقيقة من قوات جيشنا، ليتم اعتقاله والآن يتم التحقيق معه في إسرائيل".

وزعم أن "العملية لاعتقال العاصي أحبطت وعرقلت عملية إرهابية مستقبلية وكشفت أسلوب عمل الجهات الإيرانية في جبهة الجولان. تم نقل العاصي لمواصلة التحقيق لدى وحدة 504 وقوات الأمن"، مدعيا أن "الجيش الاسرائيلي سيواصل العمل لضمان أمن الحدود ولن يسمح بتموضع المحور الإيراني وتوجيه أنشطة معادية من جنوب سوريا".