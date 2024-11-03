اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من الحدود اللبنانية، الى ان "مع أو بدون اتفاق، فإن مفتاح استعادة السلام والأمن في الشمال، ومفتاح إعادة سكاننا في الشمال إلى ديارهم بأمان، هو أولا وقبل كل شيء دفع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، وثانيا استهداف أي محاولة لمعاودة التسلح، وثالثا الرد بحزم على أي إجراء يُتخذ ضدنا".

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو من الحدود اللبنانية: باتفاق أو بدونه مفتاح إعادة مواطنينا للشمال هو إبعاد حزب الله إلى وراء الليطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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