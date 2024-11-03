دبور تفقّد مخيم الرشيدية جنوب لبنان والتقى ابناءه مطمئناً الى تلبية احتياجاتهم

تفقد سفير فلسطين اشرف دبور مخيم الرشيدية جنوب لبنان. وجال دبور برفقة امين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صور في ارجاء المخيم. والتقى ابناءه مطمئناً الى تلبية احتياجاتهم لتعزيز مقومات صمودهم. وكانت له محطة في مستشفى تل الزعتر حيث اطلع من مسؤول جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في صور عماد الحلاق على جهوزية الطواقم الطبية والاسعافية واقسام المستشفى.

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