المُرشد الإيراني يتوعّد إسرائيل وأميركا بـ "رد صارم"

القاهرة - كتب محمد نسيم - توعّد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، 02 نوفمبر 2024، الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل، برد صارم، ردًا على ممارساتهم ضد طهران، والمقاومة.

وقال خامنئي: الأعداء بمن فيهم أمريكا والكيان الصهيوني سيتلقون ردا صارما على ما يفعلونه ضد إيران والمقاومة.

وأضاف، "لن نتراجع عن مواجهة العدو ولن نترك أي تحرك من جانبه دون رد".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، إن رد إيران على إسرائيل حتمي، وسيكون حاسما وقويا ومدروسا وسيفوق تصور العدو. وفق قوله

وكشفت مصادر مطلعة في إيران لصحيفة "العربي الجديد"، أن طهران تخطط للرد على إسرائيل وأن القوات المسلحة الإيرانية قامت بتحديث خطتها وأن الخطة تقريباً شبه جاهزة.

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وبينت ذات المصادر أن القوات المسلحة الإيرانية بإيعاز من المجلس الأعلى للأمن القومي، تخطط لهجوم "قاس وتدميري سيكون الأوسع كماً وكيفاً حتى الآن".

وذكر تقرير لموقع "واللا" الإلكترونيّ، الخميس، أن "إيران تخطّط لتنفيذ هجوم ضد إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة"، نقلا عن مصدرين إسرائيليين، لم يسمّهما.

وذكرت القناة الإسرائليية 12، أن "منظومة الأمن الإسرائيلية، تقدّر بأن إيران ستردّ على الهجوم الإسرائيليّ".

وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة نشر "قدرات عسكرية جديدة" في الشرق الأوسط في خطوة تأتي "دفاعًا عن إسرائيل" وتحذيرًا لإيران، وفق بيان أصدره البنتاغون، أمس الجمعة.

وأورد البيان أن وزير الدفاع الأميركي "يواصل القول بوضوح إنه إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو المجموعات التابعة لها هذه اللحظة لاستهداف الأفراد أو المصالح الأميركية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا".

المصدر : وكالات - عرب 48 - العربي الجديد