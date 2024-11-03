يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في لبنان تقديم مساعداته الاغاثية المرسلة عبر الجسر الجوي الإغاثي على العائلات النازحة من محافظة الجنوب، ووصلت اليوم الطائرة الثامنة عشر إلى مطار بيروت الدولي وعلى متنها حزمة من المساعدات الإغاثية تتضمن مواد غذائية وإيوائية.
وشملت المساعدات في منطقة الدورة وصيدا ما يقارب ٢٨٨ عائلة نازحة واستفاد منها أكثر من ١٤٥٠ فردا.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول الطائرة 18 من المساعدات الإغاثية السعودية إلى المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.