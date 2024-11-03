وصول الطائرة 18 من المساعدات الإغاثية السعودية إلى المطار

يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في لبنان تقديم مساعداته الاغاثية المرسلة عبر الجسر الجوي الإغاثي على العائلات النازحة من محافظة الجنوب، ووصلت اليوم الطائرة الثامنة عشر إلى مطار بيروت الدولي وعلى متنها حزمة من المساعدات الإغاثية تتضمن مواد غذائية وإيوائية.

وشملت المساعدات في منطقة الدورة وصيدا ما يقارب ٢٨٨ عائلة نازحة واستفاد منها أكثر من ١٤٥٠ فردا.