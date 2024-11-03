كشف تحقيق لوكالة "أسوشيتد برس" أن "إسرائيل لم تقدم دليلا يذكر على وجود حماس في المستشفيات المستهدفة في كثير من الحالات".
واكد التحقيق ان "المدعي العسكري الإسرائيلي رفض التعليق على قائمة بحوادث مرتبطة بمستشفيات في قطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر تحقيق لأسوشيتد برس: إسرائيل لم تقدم دليلا يذكر على وجود حماس في المستشفيات المستهدفة في كثير من الحالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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