تحقيق لأسوشيتد برس: إسرائيل لم تقدم دليلا يذكر على وجود حماس في المستشفيات المستهدفة في كثير من الحالات

كشف تحقيق لوكالة "أسوشيتد برس" أن "إسرائيل لم تقدم دليلا يذكر على وجود حماس في المستشفيات المستهدفة في كثير من الحالات".

واكد التحقيق ان "المدعي العسكري الإسرائيلي رفض التعليق على قائمة بحوادث مرتبطة بمستشفيات في قطاع غزة".