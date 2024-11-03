حزب الله: استهدفنا تجمعات جنود العدو في مستعمرتي شلومي وروش هانيكرا بصليات صاروخية

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 8:00 من صباح يوم الأحد 3-11-2024 ‏تجمعاً لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة شلومي بصليةٍ صاروخية".

كما اعلن انه "للمرّة الثانية، استهدفنا تجمعاً لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة شلومي بصليةٍ صاروخية كبيرة".‏

وفي بيان آخر اعلن الحزب انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 8:00 من صباح يوم الأحد 3-11-2024 ‏تجمعاً لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة روش هانيكرا بصليةٍ صاروخية".