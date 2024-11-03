شكرا لقرائتكم خبر عن ردًا على كوريا الشمالية.. 3 دول بينهم أمريكا تجري مناورات جوية والان نبدء بالتفاصيل

استعراض للقوة

قاذفة "بي1- بي"

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أجرت مناورات جوية مشتركة.وأشار الجيش إلى مشاركة قاذفة واحدة على الأقل بعيدة المدى جنوب شبه الجزيرة الكورية اليوم الأحد.وبين أن هذه المناورات، استعراض للقوة بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيا جديدًا عابرًا للقارات الأسبوع الماضي.كانت كوريا الشمالية اختبرت يوم الخميس الماضي، الصاروخ الباليستي العابر للقارات الجديد "هواسونج19-"، الذي حلق على ارتفاع أكبر وظل محلقًا في الجو لفترة أطول من أي صاروخ آخر أطلقته.وعدّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هذه التجربة "إجراء عسكريا مناسبًا"، لمواجهة التهديدات الأمنية الخارجية التي يشكلها أعداء بلاده.وأشركت الولايات المتحدة اليوم الأحد قاذفة "بي1- بي" للتدريب مع مقاتلات كورية جنوبية ويابانية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، مما يوضح التصميم الثابت واستعداد الدول الثلاث للرد على برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية المتقدمة.ويعد هذا التدريب الجوي الثلاثي الثاني هذا العام، بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، وفقا للبيان.