المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا هدفا حيويا في الجولان المحتل بالطائرات المسيرة

اعلنت المقاومة الاسلامية في بيان انه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد 3-11-2024 ، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

كما أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، في بيان آخر انها هاجمت هدفاً حيوياً في غور الاردن المحتل، بواسطة الطيران المسيّر، مؤكدة استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.