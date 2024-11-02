بكداش: جمعية الصناعيين بادرت لتأمين ألف "دوش" في مراكز الإيواء بكلفة 7 ملايين دولار

أشار نائب رئيس جمعيّة الصّناعيّين ​زياد بكداش​، إلى أنّ "مجلس إدارة الجمعيّة قرّر أن يبادر إلى تأمين حمّامات مخصّصة للاستحمام "دوش "في مراكز الإيواء غير المجهّزة بهذه الخدمة مع مياه ساخنة، بعد أن رأينا أنّ المساعدات الّتي تأتي إلى النّازحين أغلبها مواد غذائيّة وطبيةّ ومنظّفات وألبسة وغيرها، لاسيّما بعد ظهور أمراض معدية".

وأوضح، في حديث لصحيفة "الديار"، "أنّنا أردنا المساهمة انطلاقًا من شعارنا "صُنع في لبنان"، عندما طرح أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعيّة موضوع تأمين بيوت جاهزة يؤمّن كلّ واحد منها بين 6 و8 حمّامات "دوش"مع خزّانات مياه. وهذه الحمّامات متوافرة لدى الكثيرين من الصّناعيّين اللّبنانيّين، الّذين أبدوا استعدادًا للعمل بهذه الخدمة".

وبيّن بكداش "أنّنا إذا أردنا صناعة ألف "دوش"، فالكلفة هي 7 ملايين دولار، إذا كانت كلفة الواحد منها 7 آلاف دولار. وقد عرضنا المبادرة على وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب جورج بوشكيان، الّذي رحّب بالمبادرة ونقلها إلى مجلس الوزراء"، معربًا عن أمله في أن "تساهم المؤسسّات الدّوليّة في دعم هذه المبادرة".

ولفت إلى "أنّنا سنعرض الموضوع على الهيئات الاقتصاديّة، لعلّها تساهم معنا في هذا المشروع، لكن أعضاءها يشكون بأن جمعيّاتهم تعاني من هذه الحرب المدمّرة، لكن نحن سنطلب من أعضاء جمعيّة الصّناعيّين المساهمة في هذا المشروع لخدمة مجتمعنا، خصوصًا أنّ القطاع الخاص معروف عنه أنّه صاحب مبادرات ويمكن الاتكال عليه".

وأضاف: "على أيّ حال، فإنّ جمعيّة الصّناعيّين برئاسة سليم الزعني قامت بهذه المبادرة، على أن تتبعها خطوات لمساعدة النّازحين اللّبنانيّين من قبل كلّ الهيئات والجمعيّات".