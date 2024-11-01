مصر تنفي استقبال سفينة أسلحة لصالح إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - نفى مصدر مصري، مساء الخميس،31 أكتوبر 2024 ، استقبال القاهرة سفينة تحمل موادا عسكرية لصالح إسرائيل، واعتبرها "أكاذيب".

جاء ذلك وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية عن مسؤول مصري لم تسمه وصفته بأنه "رفيع المستوى"، ردا على مزاعم وردت في "وسائل إعلام مغرضة"، دون أن يسميها.

وقال المصدر: "لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة، بشأن استقبال ميناء ‎الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية، التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل".

ووصف تلك المزاعم بأنها "أكاذيب"، مؤكدا أنها "تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة" لبلاده "لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني".

وكانت وسائل إعلام زعمت ذلك، في الوقت الذي تقود فيه مصر وساطة مشتركة مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ، إلى جانب إدخال مساعدات إغاثية للقطاع.

كما تأتي تلك المزاعم في الوقت الذي تستضيف فيه القاهرة والدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس ، للتوصل إلى تبادل أسرى ووقف الإبادة التي ترتكبها تل أبيب في غزة.

المصدر : وكالات