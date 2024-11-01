وفاة شخصين وإصابة 500 جراء إعصار ضرب تايوان

ابوظبي - سيف اليزيد - تسبب هبوب إعصار كونج ري على تايوان في وفاة شخصين، على الأقل، وإصابة أكثر من 500 آخرين، وفقاً لما أعلنه مركز عمليات الطوارئ المركزي.

ووصل الإعصار إلى اليابسة في تايوان ثم تحرك بعيداً عنها أمس الخميس، وكان مصحوباً برياح قوية وأمطار غزيرة.

وتجاوز نطاق الإعصار 320 كيلومتراً، مما يجعله أكبر إعصار يضرب تايوان منذ نحو ثلاثة عقود.

ورفعت السلطات اليوم الجمعة التحذير من خطر الإعصار، في حين تواترت تقارير عن وفاة رجل يبلغ من العمر 48 عاماً كان يقود دراجة نارية، عندما سقطت شجرة على الطريق بمنطقة نيهو بالعاصمة تايبيه في ساعة متأخرة مساء أمس الخميس جراء الرياح القوية.

وقالت حكومة مقاطعة نانتو بوسط تايوان، إن شجرة على جانب الطريق سقطت فوق شاحنة، ما أسفر عن نقل سيدة إلى المستشفى، والإعلان عن وفاتها لاحقاً.

وذكر مركز عمليات الطوارئ أن 515 شخصاً أصيبوا في حوادث ذات صلة بالإعصار بأنحاء الجزيرة ، مشيرا إلى حدوث أكثر من 1429 حادثاً مثل سقوط أشجار وانهيارات أرضية وتلفيات على الطرق.

وذكر مسؤولون أنه تم إجلاء 11588 شخصاً، على الأقل، من المناطق التي كانت معرضة للكوارث في مختلف المدن والبلدات في تايوان. وقالت حكومة مدينة تايبيه اليوم إنها تركز على إزالة آثار الإعصار، حيث اقتلعت الرياح أكثر من ألف شجرة في الشوارع.