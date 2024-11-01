بعد تغيير الساعة.. موعد صلاة الجمعة اليوم 1 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

بدأ في الـ 12 منتصف ليلة أمس الخميس، تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2024، بناء على قرار مجلس الوزراء، الذي نص على تغيير الساعة في الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

وتم تأخير الساعة أمس لمدة 60 دقيقة، وأعلنت العديد من المؤسسات مواعيد تقديم الخدمات للمواطنين بما فيها القطارات ومترو الأنفاق.

ويبحث الكثير من المواطنين عن موعد صلاة الجمعة اليوم 1 نوفمبر، وأعلنت وزارة الأوقاف أن صلاة الظهر يؤذن لها في تمام الـ 11.39 دقيقة.

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، شعائر صلاة الجمعة من مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ.

ومن المقرر أن يقدم شعائر صلاة الجمعة عبر أثير الإذاعة، الإذاعي إسماعيل دويدار رئيس شبكة القرآن الكرين، ويتلو القرآن، القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض"، ويلقي الخطبة الشيخ حاتم البري إمام المسجد.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة، الأول من نوفمبر، هو "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة"، وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع مشيخة الأزهر، ولا يسري عليه موضوع الخطبة الموحدة.