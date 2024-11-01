غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق جنوب لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ)

شنت الطائرات الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة سلسلة غارات، استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم على بلدتي عيتيت ووادي جيلو، الجنوبيتين ما أدى الى تدمير محال تجارية، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كما أغار على منزل في بلدة الطيري، وعلى أطراف بلدتي الشهابية والمجادل في جنوب لبنان، وأغار على منزل في بلدة المجادل الجنوبية.

وتعرضت مدينة بنت جبيل الجنوبية لغارات إسرائيلية عنيفة، استهدفت عدداً من الأحياء في المدينة.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الغارة الإسرائيلي على بلدة القماطية في جبل لبنان ليلا، "أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح".

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم 14 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مناطق: الغبيري، الكفاءات، أوتوستراد السيد هادي، محيط مجمع المجتبى، طريق المطار القديم، تحويطة الغدير، الرويس، حارة حريك والمريجة. وخلفت الغارات دمارًا هائلًا في المناطق المستهدفة، حيث سويت عشرات المباني أرضًا، بالإضافة إلى اندلاع حرائق.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم على بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، مستهدفاً حسينية البلدة ومستوصف تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، في البلدة ودمرته.

كما أغار فجر اليوم على شقة سكنية في منطقة عين الرمانة – عاليه في جبل لبنان ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأكدت مصادر أمنية لبنانية وشهود عيان أن ما لا يقل عن 11 غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ابتداء من الساعة 2 صباحا بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش).

وقد شاهد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أعمدة الدخان الأسود تتصاعد فوق المنطقة. وسمع دوي الانفجارات في مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية.

وقبل عدة ساعات، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه سيهاجم منشآت لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية. وقد نشرت القوات الإسرائيلية خريطتين بالأهداف، ودعت السكان إلى الابتعاد لمسافة 500 متر على الأقل عن المباني المستهدفة.

ولم يرد حتى الآن أي تقارير عن خسائر في الأرواح.

يذكر أن الطائرات الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمبر الماضي بشنّ سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية برية مركزة في جنوب لبنان.