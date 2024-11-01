شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب الباباوى للمشروعات ينظم خدمات صحية وثقافية بالكاتدرائية ضمن مبادرة بداية والان مع تفاصيل الخبر

ركزت الفعاليات التى أقيمت في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، على تنمية الإنسان وتقديم جرعات توعوية وتثقيفية فى مجالات متنوعة، حيث تفقد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فعاليات اليوم الثالث، حيث اطلع على ورش العمل الفنية، والمكتبة المتنقلة لوزارة الثقافة، والقوافل الطبية، وملتقى التوظيف.

وألقى قداسته كلمة على طلاب المرحلة الإعدادية خلال الندوة التثقيفية التى قدمتها مؤسسة “إيجى كوبت” حول أهمية التعليم الفني، مثمنًا دوره فى بناء مستقبل مستدام للإنسان وتعزيز مهارات الشباب. كما وزع حقائب مدرسية على الطلاب، من إنتاج سيدات مصريات تم تدريبهن وتمكينهن من خلال حملة "علّم واتعلّم"، التى يقدم من خلالها المكتب البابوى للمشروعات فرص العمل لإنتاج الحقائب المدرسية التى يتم توزيعها فى المدارس الحكومية مع بداية كل عام دراسي، وذلك فى إطار دعم التعليم وتشجيع الأطفال على الانتظام فى الدراسة.

وشملت الفعاليات على مدار أيامها الثلاثة ندوات تعريفية بالمجالس القومية الثلاثة؛ المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، حيث قدّم كل مجلس ندوة استعرض فيها دوره والخدمات التى يقدمها لدعم المجتمع وتعزيز الوعى بحقوق الأفراد والأسرة، مع توضيح وسائل التواصل مع هذه المجالس، بما فى ذلك الخط الساخن لتلقى الشكاوى وتقديم الدعم.

ومن ضمن الفعاليات ندوة لوزارة الصحة دارت حول الخدمات الصحية وكيفية الاستفادة من الخدمات الحكومية، مع توعية الحضور بأهمية فحوصات ما قبل الزواج لضمان مستقبل أسرى مستقر وحماية الأطفال من الأمراض الوراثية.

وفى السياق ذاته أشادت ممثلو وزارة الصحة بجهود المكتب البابوى للمشروعات فى المبادرة التى أطلقها مؤخرًا والتى حملت عنوان "كمل الزغروطة خلى الفرحة تكمل"، بهدف التحذير من زواج الأقارب والحث على أهمية إجراء فحوصات ما قبل الزواج لتجنب المخاطر الصحية المستقبلية.

و للحفاظ على الصحة تم تقديم ورشتى عمل من خلال قناة CBC Sofra، وهى مبادرة "اعمليها ما تشتريهاش" وتناولت كيفية إعداد الطعام فى المنزل لتوفير تكاليف الشراء.

ومبادرة "ازى الصحة"، فتهدف إلى تعليم كيفية تناول غذاء صحى وبأسعار مناسبة.

شهدت الفعاليات أيضًا، بالتعاون مع مؤسسة “فاهم” للدعم النفسي، تقديم ورشة عمل عن الصحة النفسية. وقدمت هيئة الرقابة المالية ندوة للتثقيف المالي.

وفى إطار دعم الشباب، قدمت وزارة الشباب والرياضة ندوة حول التخطيط للمستقبل، إلى جانب ملتقى توظيف شاركت فيه عشرات الشركات، مما يمنح فرص عمل للشباب. كما قدّمت وزارة العدل ندوة عن الأمن السيبرانى لتعريف الشباب بأهمية الأمان الرقمى وحماية البيانات.

وقدمت وزارة الموارد المائية والرى ندوة عن ترشيد استهلاك المياه، متناولة مبادرة الوزارة الجديدة "على القد"، التى تهدف إلى نشر ثقافة الترشيد فى استهلاك الموارد المائية.

كما نظمت مؤسسة Coptic Orphans ورشة عمل عن ترشيد الاستهلاك لتعزيز الوعى بأهمية إدارة الموارد بشكل مستدام.

وفى اهتمام خاص بالأطفال من أصحاب القدرات الخاصة، تم تنظيم عرض لفريق كورال من خلال معهد قيثارة، حيث ألقوا فيه أغانى وطنية لدعم مواهبهم ودمجهم فى المجتمع.

وخلال الأيام الثلاثة، تم تقديم خدمات حكومية، على هامش الفعاليات، تضمنت قافلة طبية من وزارة الصحة، وسيارات متنقلة من وزارة العدل لتقديم خدمات التصديق والتوثيق، إضافة إلى سيارة من هيئة التأمينات الاجتماعية لتيسير الإجراءات للمواطنين.



البابا تواضروس الثانى يتابع المشروعات والحرف



البابا تواضروس الثانى يتفقد الخدمات الصحية



جانب من الفعاليات



قداسة البابا تواضروس الثانى مع الأطفال



قداسة البابا مع أطفال الكورال



قداسة البابا مع الأطفال