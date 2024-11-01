شكرا لقرائتكم خبر عن جهود ومواقف مشرفة للدولة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

مواقف عديدة قامت بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الأشقاء في قطاع غزة منذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر 2023، وحتى هذه اللحظة، وتمثلت تلك الجهود في دخول المساعدات من خلال معبر رفح، بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية والسياسية التي قامت بها الدولة المصرية في الكثير من المحافل واللقاءات مع الزعماء والرؤساء لدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.



الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد مرارا وتكرارا أن الدولة المصرية لم تغلق معبر رفح على الإطلاق من أجل منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، قائلا: "بقول الكلام ده.. اتقال كلام كتير علي أن مصر هي السبب.. هقول كلمة صعبة.. أنا هروح من ربنا فين؟ّ!.. ولو انا السبب فى منع دخول لقمة عيش لغزة.. اروح من ربنا فين؟!.. معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة في 7 أيام في 30 يوم.. الإجراءات اللى بتم من الجانب الأخر "إسرائيل" علشان نقدر ندخل الحاجة هى السبب.. وده شكل من أشكال الضغط اللى بيمارسه الجانب الإسرائيلى على القطاع".

جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية معروفة عبر التاريخ، فمصر كانت عماداً للقضية الفلسطينية ولا تزال، وتعكس جهودها المستمرة التزامها القوي بدعم الشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل الحرية والعدالة، من خلال الجهود الدبلوماسية والسياسية، حيث تعمل مصر على تعزيز الوعي الدولي بقضايا الاحتلال وحقوق الإنسان في فلسطين.

وتعد التحركات التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية على اختلاف مستوياتها ومؤسساتها لا ينكرها إلا جاحد، ولكنها تؤكد، بما لا يدع مجال للشك، أن القضية الفلسطينية قضية مصرية، وهي أم القضايا كما وصفها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لم يألوا جهدًا سبيلًا لتدويل تلك القضية التي كانت على شفا الموات، لولا التحركات المصرية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، والذي أحيا القضية وأسهم في تصدرها المشهد العالمي.