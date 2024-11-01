شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مبيعات السيارات خلال النصف الأول من 2024 بنسبة 2.6% والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير " أميك " مجلس معلومات سوق السيارت في مصر، أن مبيعات سوق السيارات قد زادات بنسبة 2.67% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2024 .

وأوضح تقرير مجلس معلومات السيارات أن مبيعات السيارات سجل بيع حوالي 37.828 وحدة، مقارنة بنحو 36.845 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي 2023 .

يذكر أن مبيعات سيارات الركوب قد زادات بنسبة 9%، حيث تم بيع 29.236 وحدة مقارنة بنحو 26.869 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي 2023 ، مستحوذة على 77% من إجمالي المبيعات، وفقا لأحدث تقرير " أميك " مجلس معلومات سوق السيارات .