الاقتصاد

زيادة مبيعات السيارات خلال النصف الأول من 2024 بنسبة 2.6%

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 03:00 م

كشف تقرير " أميك " مجلس معلومات سوق السيارت في مصر، أن مبيعات سوق السيارات قد زادات بنسبة 2.67% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2024 .

وأوضح تقرير مجلس معلومات السيارات أن مبيعات السيارات سجل بيع حوالي 37.828 وحدة، مقارنة بنحو 36.845 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي 2023  .

يذكر أن مبيعات سيارات الركوب قد زادات بنسبة 9%، حيث تم بيع 29.236 وحدة مقارنة بنحو 26.869 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي 2023 ، مستحوذة على 77% من إجمالي المبيعات، وفقا لأحدث تقرير " أميك " مجلس معلومات سوق السيارات .

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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