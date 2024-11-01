نقيب مستوردي السيارات المستعملة: قيمة السيارات المتضررة جراء العدوان بلغت نحو 50 مليون دولار

كشف نقيب مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي أن " قيمة السيارات المتضررة في لبنان بلغت نحو 50 مليون دولار جراء العدوان، وقد تخطى عدد المعارض المتضررة حوالي الـ 30 معرضاً"، لافتاً إلى أنه "يتم تجهيز ملفات بالخسائر لتقديمها للهيئة العليا للإغاثة".

وأكد قزي في بيان أن "الخسائر الناتجة عن شلل العمل في القطاع أكبر من خسائر السيارات التي تضررت بشكل مباشر، حيث أن السيارات مكدسة في المعارض والبيع نسبته صفر بالمئة ".

وشدد على أنه "مع مرور الوقت تتشكل خسائر إضافية في القطاع، حيث أن كل شهر يمر تنخفض قيمة السيارات، أضف إلى الخسائر المتعلقة بالنفقات وإيجارات المعارض والعمال"، لافتاً إلى أنه "حالياً يتقاضى الموظفون نصف راتب".

وأكد قزي أنه "تم سحب كل السيارات غير المتضررة من مناطق العدوان إلى مناطق آمنة "، كاشفا أنه "بعد إشتداد العدوان في البقاع، يتم القيام بإحصاءات جديدة حول المنطقة للتأكد من وجود خسائر في المعارض والسيارات".

وإعتبر قزي أن "الخسائر التي يتعرض لها القطاع تستنزفه وستتسبب بإغلاق عدد من الشركات والمؤسسات والمعارض".