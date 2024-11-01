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رسالة باللغة العربية.. مارسيل كولر يستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، منافسه في الجولة الأولى من مسابقة الممتاز ضد سيراميكا كليوباترا.

ونشر مارسيل كولر صورته مع لقطة من مباراة لسيراميكا كليوباترا وبيراميدز، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتب مارسيل كولر على الصورة باللغة العربية: "النهاردة قضيت وقتي في دراسة خصمنا القادم، دايما خطوة قدام، تصبحوا على خير يا جماعة".

ويفتتح الأهلي مشواره في الدوري المصري، بمواجهة سيراميكا كليوباترا.

مارسيل كولر يستعد لموجهة سيراميكا كليوباترا

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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