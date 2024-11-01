"بالجرى على الشاطيء"..ميدو يستعد للعودة للملاعب مرة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يواصل نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، استعداداته للعودة إلى الملاعب مرة آخرى، بعدما قرر العودة من الاعتزال.

نشر ميدو عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، فيديو خلال قيامه بالجري على أحد الشواطئ، استعداداً للعودة مرة أخرى إلى الملاعب.

وكان ميدو أعلن يوم الخميس الماضي في تصريحات تليفزيونية، أنه سيعلن عن النادي الذي سينتقل إليه بعد خلال الفترة المقبلة، من خلال مؤتمراً صحفياً.

وقال ميدو في تصريحات، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "سيكون هناك مؤتمرًا صحفيا قريبًا، سأعلن خلاله عن النادي الذي سانتقل إليه وهذا المؤتمر سيكون خلال شهر نوفمبر".

وأضاف: "هناك خلط من قبل الكثير من الناس، الذين يتحدثون بأن القيد تم غلقه ولكنني لاعب حر يمكنني التوقيع مع أي فريق في أي وقت".

واختتم ميدو تصريحاته: "سأكشف عن النادي الجديد خلال هذا المؤتمر، وحاليا أنا أتدرب بشكل جيد وسأكون جاهزا للمشاركة في المباريات".

وخاض ميدو طوال مشواره في كرة القدم 277 مباراة مع مختلف الأندية، تمكن خلالهم من تسجيل 84 هدف وتقديم 38 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي خاص ميدو رفقة منتخب مصر 50 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 19 هدفاً.

والجدير بالذكر أن أحمد حسام ميدو، كان قد أعلن اعتزاله كرة القدم في يونيو عام 2013، قبل أن يقرر العودة للملاعب مرة أخرى، خلال الموسم الحالي.

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