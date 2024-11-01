لغز أوروبا.. ناقشوا تغيرات المناخ لسنوات ثم غرقوا في الفيضانات!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مدريد: تكشف الفيضانات "الوحشية" في إسبانيا عدم استعداد أوروبا لمواجهة تغير المناخ، على الرغم من أن القارة الأوروبية كانت سباقة منذ عقود في الحديث عن خطورة التغير المناخي القادم، مما جعل البعض ينتقد ما يحدث متهماً إياها بأنها "ظاهرة صوتية" وتغرق كما تغرق دول العالم النامي.

وألقت الحكومة الوطنية باللوم على السلطات المحلية بعد وفاة ما لا يقل عن 92 شخصا عندما اجتاحت الأمطار الغزيرة المنازل والمتاجر والطرق.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء إن الفيضانات الأكثر تدميراً في إسبانيا منذ عقود هي تذكير مروع آخر بأن أوروبا غير مستعدة لعواقب الأجواء شديدة الحرارة.

"هذه هي الحقيقة المأساوية لتغير المناخ. وقالت: "وعلينا أن نستعد للتعامل معها".

لكن شدة هطول الأمطار التي ضربت المناطق المحيطة بثالث أكبر مدينة في إسبانيا، فالنسيا - في بعض الأماكن، تعادل ما يعادل أمطار عام تقريبًا في يوم واحد - كشفت عن عدم استعداد البلاد، والفشل في تمرير التحذيرات المبكرة للأشخاص المعرضين للخطر.

أين حكومة فالنسيا الإقليمية؟

اعترفت حكومة فالنسيا الإقليمية، المسؤولة عن تنسيق خدمات الطوارئ في المناطق المتضررة، بأنها أرسلت فقط رسالة نصية تحذر السكان من الكارثة الوشيكة في الساعة 8:12 مساءً، بعد ثماني ساعات من الإبلاغ عن الفيضانات الأولى، وبعد 10 ساعات. بعد أن أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية (AEMET) تنبيهًا يسلط الضوء على "الخطر الشديد" في جميع أنحاء منطقة فالنسيا.

وقال مسؤول من الوزارة الوطنية للتحول البيئي إنه بحلول الوقت الذي تحركت فيه سلطات فالنسيا، "كان الوضع قد تصاعد بالفعل بشكل كبير".

"إن الحكومات الإقليمية في إسبانيا هي التي تتولى أنظمة التحذير وتملك سلطة إرسال تنبيهات إلى الهواتف المحمولة للمواطنين لتقييد التنقل عند الضرورة ... لماذا هذا التأخير الكبير في إرسال رسائل التنبيه إلى الهواتف المحمولة، تنصح بعدم السفر أو الذهاب؟ وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته للحديث عن هذه المسألة المتفجرة سياسيا: "نحن لا نعرف".

رسالة التحذير متأخرة جداً

وجاءت الرسالة المختصرة للحكومة الإقليمية، والتي حذرت من هطول أمطار غزيرة ونصحت السكان المحليين بالبقاء في منازلهم، متأخرة للغاية بالنسبة للكثيرين الذين وجدوا أنفسهم محاصرين في منازل منخفضة ومتاجر وطرق غمرتها مياه الفيضانات السريعة.

وقال المسؤول الحكومي إنه بحلول بعد ظهر الأربعاء، تأكد مقتل 92 شخصا على الأقل. وقال وزير السياسة الإقليمية الإسباني أنجيل فيكتور توريس إن حجم الأضرار المادية "لا يحصى"، قبل أن يضيف: "لا يمكننا حتى الآن تقديم أرقام رسمية عن الأشخاص المفقودين، وهو ما يؤكد الحجم الهائل لهذه المأساة".

وأعرب خبراء الفيضانات عن أسفهم لعدم تحذير الأشخاص المعرضين للأذى بشكل مناسب.

وقالت هانا كلوك، أستاذة الهيدرولوجيا في جامعة ريدينغ: "يمكننا أن نرى أن شيئاً ما قد حدث بشكل خاطئ لأن الكثير من الناس ماتوا".

وأضاف كلوك: "لقد كانت عاصفة عملاقة... كنا نعلم مسبقاً أنه ستكون هناك أمطار غزيرة، لكن هذه التحذيرات لم تصل إلى الناس على الأرض في الوقت المناسب". كما أعربت عن أسفها لعدم وجود تعليمات محددة لأولئك الذين يعرضون حياتهم للخطر.

فيضانات في اليونان وبلجيكا وألمانيا

وفي الأسابيع الأخيرة، تعرضت عدة دول أوروبية لفيضانات مميتة ومدمرة. وكانت الفيضانات في اليونان وبلجيكا وألمانيا في السنوات القليلة الماضية بمثابة تحذيرات إضافية بشأن الخطر المتزايد للطقس المتطرف.

لم يتم بعد قياس بصمة تغير المناخ على العاصفة التي ضربت إسبانيا هذا الأسبوع. لكن العلماء قالوا الأربعاء إن ارتفاع درجة الحرارة كان عاملا رئيسيا. حطم البحر الأبيض المتوسط ​​درجات الحرارة القياسية على الإطلاق في آب (أغسطس)، وهذا بدوره سيؤدي إلى حمل المزيد من المياه إلى السحب.

مساء الثلاثاء، اتصلت ماريا كريسبو، وهي موظفة حكومية مقيمة في مدريد، بعائلتها في ألفافار، وهي بلدة خارج فالنسيا للاطمئنان عليهم. لقد تلقوا رسالة نصية تحذرهم من الخطر قبل ساعة واحدة فقط من بدء تدفق مياه الفيضانات إلى منزلهم.

قالت كريسبو إنها عندما تحدثت إلى أختها ووالد زوجها حوالي الساعة 09:30 مساءً، أكدا لها أنه لم يكن هناك مطر وأن كل شيء على ما يرام. ولكن بعد نصف ساعة اتصلوا مرة أخرى في حالة من الذعر. تدفقت المياه المتدفقة من حوض نهر توريا الذي عادة ما يكون جافًا للغاية عبر المنزل المكون من طابق واحد ووصلت إلى الخصر بالفعل.

قالت ماريا كريسبو: "قبل نفاد بطارية هواتفهم المحمولة، حوالي الساعة الرابعة صباحًا، أخبروني أنهم كانوا يقضون الليل على السطح لأن المنزل نفسه غمرته المياه بالكامل". "لقد كانوا هناك، وتعرضوا للعوامل الجوية والتجمد، ولكن كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ".

انهيار هاتف الطوارئ

وسرعان ما اكتشف السكان الذين يطلبون المساعدة أنهم كانوا بمفردهم. وتعطلت شبكات الهاتف في وقت مبكر من المساء، وكانت خدمات الطوارئ الإقليمية غارقة في المكالمات التي أدت إلى انهيار خط الهاتف 112 فعليا.

وقالت ساندرا غوميز، عضو البرلمان الأوروبي الاشتراكي الإسباني من فالنسيا، إن زوجها، وهو مدرس، تم استدعاؤه إلى العمل مساء الثلاثاء لأن السلطات المحلية لم تصدر تنبيهًا أو علقت الدراسة في ذلك الوقت.

وقبل أن تصل رسالة الطوارئ إلى هاتفها، اتصل زوجها ليخبرها أنه محاصر على طريق سريع غمرته الفيضانات، وأن المياه تصل إلى وركيه، وأضافت: "لقد كان محظوظاً للغاية" لأنه تمكن من الفرار قبل أن ترتفع المياه أكثر.

ودعت النقابات العمالية إلى إجراء تحقيقات في الشركات التي طلبت من موظفيها الحضور إلى العمل على الرغم من التوقعات.

"المسؤوليات السياسية "

وفي مدريد، اتهم السياسيون اليساريون في البرلمان الإسباني كارلوس مازون، رئيس منطقة فالنسيا المنتمي إلى يمين الوسط، بعدم مطالبة العمال بالبقاء في منازلهم في وقت مبكر من اليوم في محاولة للحفاظ على استمرار الشركات المحلية في العمل.

وعلى نحو مماثل، تعرضت حكومة مازون لانتقادات شديدة بسبب قيامها بإلغاء وحدة الطوارئ في فالنسيا، وهي قوة من النخبة للاستجابة السريعة مكلفة بمعالجة تأثير الكوارث الطبيعية، كإجراء لخفض التكاليف في العام الماضي.

وذكرت الصحف الإسبانية أن مركز تنسيق الطوارئ في فالنسيا انعقد حوالي الساعة الخامسة مساء الثلاثاء، وقال غابرييل روفيان، النائب الجمهوري عن يسار كتالونيا: "هناك مسؤوليات سياسية وراء هذه المأساة". "ربما كانت العاصفة حتمية، لكن هناك أشخاصًا ماتوا لأنهم اضطروا للذهاب إلى العمل وآخرون لقوا حتفهم، على ما يبدو لأنه لم تكن هناك وحدات مجهزة تجهيزًا جيدًا لإنقاذهم".

وأشار الخبراء أيضًا إلى التطور الحضري غير المنضبط في منطقة فالنسيا - إحدى أسرع المناطق نموًا في إسبانيا - كعامل رئيسي في هذه المأساة. وكانت الطرق الإسفلتية بمثابة قنوات لمياه الأمطار التي سرعان ما غمرت المجتمعات المبنية على ضفاف الوديان أو على أحواض الأنهار المحولة.

لماذا سمحوا للسكان بالحياة في مناطق عالية الخطورة؟

وقال الجيولوجي جوان إسكوير للإذاعة الإسبانية: "إن تغير المناخ أمر حاسم في حجم هذه الكارثة الطبيعية". "لكن عواقبها لم تكن لتصبح كبيرة لو لم نقم ببناء البنية التحتية وسمحنا للناس بالاستقرار في أماكن عالية الخطورة".

وجاءت أخبار عدد القتلى الدراماتيكي قبل أن تقدم فون دير لاين تقريرا حول كيفية تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على التعامل مع جميع أنواع الأزمات، من الحروب إلى الظواهر الجوية المتطرفة.

وأعلنت، بعد أن بدأت خطابها بوعد بمساعدة إسبانيا في مواجهة الفيضانات، أن "الاستعداد يجب أن يصبح جزءاً من المنطق الأساسي لكل تصرفاتنا".

وطلبت فون دير لاين من المفوضية كتابة خطة شاملة لحماية الأوروبيين بشكل أفضل من الظواهر المناخية المتطرفة، وسوف يأتي ذلك بعد فوات الأوان بالنسبة لسكان المناطق المنكوبة في إسبانيا. بعد ظهر الأربعاء، تحولت العاصفة جنوبًا وأصدرت هيئة الأرصاد تحذيرًا أحمر لمنطقة قادش.