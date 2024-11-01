محلل إسرائيلي: لن نهزم إيران.. روسيا والصين مع طهران

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: أكد اسحق بريك في تحليل عبر صفحات "جيروزاليم بوست" يتصف بالواقعية التي تلامس سقف النظرة التشاؤمية للداخل الإسرائيلي، أنه وعلى الرغم من ضرب مواقع الصواريخ الإيرانية، فإن التهديد الحقيقي يلوح في الأفق بشكل أكبر، فالدعم الروسي والصيني، يمكن أن يكون سبباً في نمو ترسانة إيران عشرة أضعاف، وفي هذا التقرير نقدم ترجمة كاملة للتحليل الإسرائيلي.

أدى هجوم القوات الجوية الإسرائيلية على أهداف عسكرية إيرانية إلى إلحاق أضرار كبيرة بقدرة إيران على إنتاج صواريخ أرض-أرض وأنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها.

وفي حين يمكن اعتبار الهجوم الإسرائيلي ناجحاً وألحق أضراراً كبيرة بطهران، فإن الاحتفالات التي أعقبت نجاح الهجوم الإسرائيلي سابقة لأوانها. وكما رأينا مرات عديدة في الماضي، فإن وجهة نظر معظم المراسلين العسكريين والمحللين والجنرالات المتقاعدين ضيقة وحديثة، مثل النظر من خلال ثقب المفتاح دون رؤية أوسع وأعمق للمستقبل.

ولنتأمل هنا بعض التصريحات التي أدلى بها جنرالات متقاعدون، مثل: "إن تطور الحرب خطوة بخطوة جعلنا أقرب إلى النصر الإقليمي"، أو "الرسالة إلى إيران واضحة: الهجوم الإسرائيلي كان تحضيراً لضربة أكبر".

تفكيرهم غير متماسك. يغيرون اتجاههم مثل دوارة الطقس مع كل نسيم جديد. وعلينا جميعا أن نتذكر أنه لا يزال لدى إيران حوالي 3000 صاروخ باليستي وقذائف صاروخية يمكن أن تسبب أضرارا جسيمة للجبهة الداخلية لإسرائيل والمراكز السكانية. والأهم من ذلك، أن حرب إسرائيل، بمساعدة الولايات المتحدة، ليست فقط ضد إيران ووكلائها، بل أيضًا ضد محور الشر: روسيا والصين وإيران، الذين انضموا معًا لإزاحة أمريكا عن سيطرتها في الشرق الأوسط واقتصادها. الأصول والقواعد العسكرية، وبالطبع ضد إسرائيل، صديقتها المقربة.

إسرائيل لا يمكنها هزيمة محور الشر

لقد استثمر محور الشر موارد هائلة لتقوية إيران، ومن هنا فإن من يدعي أننا اقتربنا من النصر الإقليمي لا يفهم ما الذي يتحدث عنه. إن تحقيق النصر الإقليمي يتطلب هزيمة محور الشر، وإسرائيل لا تملك مثل هذه القدرة.

علاوة على ذلك، بعد سنوات قليلة من اليوم، سنرى أن التهديد الذي يواجه إسرائيل سوف يتضاعف عشرة أضعاف، على الرغم من نجاح الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وسوف يزداد عدد الصواريخ الباليستية والصواريخ والطائرات بدون طيار وتسليح جيوش الإرهاب الإيرانية ووكلائها بشكل كبير. سيتم إصلاح الضرر الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي بقواعد الصواريخ والدفاع الجوي في إيران، وعلى مر السنين، لن يكون لذلك أي تأثير على استمرار تعزيز إيران بمساعدة ضخمة من روسيا والصين.

توازن الرعب.. الآن وليس غداً

ولكي تتمكن إسرائيل من مواجهة التهديدات المستقبلية، فلابد وأن تسير جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة، والدول الأوروبية (الناتو)، والدول العربية الراغبة في الانضمام إليها.

يجب أن يكون محورًا يقف في مواجهة محور الشر المتمثل في روسيا والصين وإيران، مما يعني أنه يجب أن يخلق توازنًا من الرعب حيث يفهم كل طرف أنه إذا ضرب إسرائيل أو أي دولة أخرى في التحالف، فإنه يمكن ضربها هي نفسها.

ويمكن مقارنة ذلك بتوازن الرعب في الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي السابق والولايات المتحدة، حيث حالت مخاوفهما المتبادلة دون اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

إسرائيل تحتاج إلى حلفائها

وبما أن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، فإنها تحتاج إلى إنشاء جيش قوي بمساعدة حلفائها (لا تملك إسرائيل الموارد اللازمة للقيام بذلك بمفردها).

ولهذا فهي بحاجة إلى إنشاء سلاح صاروخي تكون فعاليته ضد منصات إطلاق صواريخ العدو أكبر بعشرات المرات من الطائرات. ويتعين عليها أن تعمل على الفور مع الولايات المتحدة لتطوير أجهزة ليزر قوية (التكنولوجيا موجودة بالفعل في أيدي إسرائيل والولايات المتحدة) ذات فعالية أفضل ضد الصواريخ الباليستية وصواريخ العدو. وميزة نظام الليزر أن تكلفة اعتراض صواريخ العدو أرخص بآلاف المرات من صواريخ أرو، ومقلاع داود، والقبة الحديدية.

نشر صواريخ أميركية في اسرائيل

ولذلك، نحن بحاجة إلى مساعدة أميركية في نشر صواريخها في إسرائيل. ويجب على إسرائيل أيضًا أن تزود نفسها بعشرات الآلاف من الطائرات بدون طيار الانتحارية وطائرات بدون طيار لجمع المعلومات الاستخبارية (باستخدام الطائرات بدون طيار، أذهلت أوكرانيا بضرباتها الصادقة والمؤلمة ضد الروس سواء في الدفاع أو الهجوم).

كما تحتاج إسرائيل إلى تجهيز نفسها بمدافع مضادة للطائرات متعددة الفوهات ('فولكان')، والتي تكون فعاليتها ضد طائرات العدو بدون طيار عالية جدًا، وبالطبع، يجب عليها زيادة قواتها البرية إلى النطاق الذي كانت عليه قبل 20 عامًا حتى تتمكن من القتال في عدة قطاعات برية في وقت واحد في حرب إقليمية ومتعددة الجبهات (بسبب التخفيضات الجذرية في القوات البرية في العشرين عامًا الماضية، فهي غير قادرة على تقديم الرد حتى في قطاع قتالي واحد، وبالتالي فإن القطاعات الأخرى غير محمية تمامًا).

استعداد إسرائيل للحرب

قبل عامين ونصف من اندلاع الحرب، قمت بتأسيس خمس فرق من الخبراء تحت رعاية جامعة رايخمان وبمساعدة البروفيسور بوعز غانور، الذي يشغل حاليا منصب رئيس الجامعة. تناولت الفرق خمسة عناصر رئيسية للأمن القومي: مفهوم الأمن، جاهزية القوات البرية للحرب، جاهزية الجبهة الداخلية للحرب، جاهزية جيش الدفاع الإسرائيلي للدفاع والهجوم من صواريخ العدو، والصواريخ والطائرات بدون طيار، بما في ذلك الثقافة التنظيمية في جيش الدفاع الإسرائيلي التي يجب أن توضع على الطريق الصحيح.

أضفنا إلى هذه ملحقين - القدرة اللوجستية والصيانة في الحرب وجودة الموظفين المهنيين. وتتركز المشاكل، والأهم من ذلك، الحلول، في وثيقة مؤلفة من 80 صفحة بعنوان "توصيات للسنوات الخمس المقبلة واستعدادات إسرائيل للحرب".

التقرير تم تقديمه وعرضه قبل عام من الحرب على جميع صناع القرار، بمن فيهم رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الأقسام الـ12 في مجلس الأمن القومي ورئيس لجنة الخارجية والدفاع ووزير الدفاع غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

وقد تلقى الجميع التقرير وتوصياته. قام وزير الدفاع غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي بدمج الحلول التي أوصينا بها كجزء من خطة عمل وزارة الدفاع والجيش.

ولكن من المؤسف أنه خلال كل القتال المستمر منذ أكثر من عام، وعلى الرغم من أن وزير الدفاع ورئيس الأركان قررا تنفيذ توصياتنا في التقرير، إلا أنه لم يتم فعل أي شيء.

الجيش الإسرائيلي ليس مستعداً لتحديات المستقبل

هناك تثبيت عقلي وعملي، والجيش الإسرائيلي غير مستعد لمواجهة التحديات المستقبلية.

في الختام، ما نحتاج إليه ليس زيادة كبيرة في الميزانية؛ وبدلاً من ذلك، يتعين علينا أن نوازن بين المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأميركية التي تبلغ عشرات المليارات من الدولارات بين جميع الاحتياجات المذكورة أعلاه، وألا نستثمر معظمها في الطائرات فقط، في حين يحصل الباقي على قصاصات من الورق - كما يحدث اليوم.