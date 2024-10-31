بعد اتهامه بضرب شقيق محمد رجب.. مصادر تكشف مصير ابن مجدي عبد الغني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية آخر تطورات اتهام ابن الكابتن مجدي عبد الغني بالاعتداء على شقيق الفنان محمد رجب بالشيخ زايد.

المصادر نفت القبض على "ابن البلدوزر" مؤكدة أن محضر مشاجرة بين الطرفين تم إحالته للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم.

البداية تعود إلى حضور عمرو رجب إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد لتحرير محضر اتهم فيه ابن لاعب منتخب مصر والأهلي السابق مجدي عبد الغني بالاعتداء عليه بالضرب داخل ملهى ليلي وأرفق به تقريرًا طبيًا بإصابته.

وعن بداية الواقعة، اتهم "رجب" ابن مقدم البرامج الرياضية بافتعال مشكلة معه واستفزازه وسرعان ما تطور الأمر إلى مشاجرة.