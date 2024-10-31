"بنته صورته فيديو".. محاكمة عاجلة لطبيب نساء اغتصب بناته الثلاث في التجمع اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الخميس، جلسة محاكمة "طبيب نساء" على خلفية اتهامه بالتعدي جنسيًا على بناته الـ3 داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس.

وقررت النيابة العامة، إحالة طبيب نساء والمتهم بالتعدي جنسيًا على بناته الـ3 إلى محكمة الجنايات.

وقالت المجني عليها الثالثة "ب. م"، في التحقيقات، إن المتهم والدها واقعها بغير رضاها في العديد من المرات بإيلاج قضيبه في فرجها، لافتة إلى أنها انصاعت له خشية من تهديده المستمر معها بمعاودة حبسها في حجرتها وحرمانها من التعليم.

وتابعت المجني عليها، أن الواقعة المصورة كانت هي المرة الأخيرة من مواقعة المتهم لها، وقيامه بهتك عرضها بالقوة في فترات مختلفة بأن كان يباغتها ويمسك بمواطن عفتها ويُقبلها، لافتة إلى أنه أتى ذات الأفعال مع الشاهدتين الأولى والثانية.