أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنّ "مقاتلات تركيّة نفّذت غارات على مواقع لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمال العراق، ما أدّى إلى تحييد 23 عنصرًا من التّنظيم بتلك الغارات"، مؤكّدةً أنّ "الجيش التّركي عازم ومصمّم وقادر على تجفيف منابع الإرهاب".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية: تحييد 23 عنصرًا من "بي كي كي" بغارات شمال العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.