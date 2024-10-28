تكنولوجيا: AOC تطلق شاشة QD-Mini LED بحجم 27 بوصة ودقة 2K بمعدل 180 هرتز وHDR 1000

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة AOC شاشتها الجديدة للألعاب Q27G4XM، وهي بحجم 27 بوصة، وتأتي بدقة 2K وتقنية QD-Mini LED، مما يجعلها مناسبة تمامًا للاعبين والمبدعين. يبلغ سعر الشاشة 1799 يوانًا (حوالي 252 دولارًا)، وهي متاحة الآن على JD.com.

تتميز شاشة AOC Q27G4XM بلوحة عرض بدقة 2560×1440 بتقنية QD-Mini LED، تضم 4,608 صمامًا ثنائيًا LED موزعين على 1,152 منطقة تعتيم.

يوفر هذا التصميم تحكمًا دقيقًا في الإضاءة الخلفية، ما يعزز اللون الأسود العميق ويبرز التفاصيل بشكل أفضل. وتدعم الشاشة ذروة سطوع تصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع لتقنية HDR و450 نتس لتقنية SDR، ما يضمن وضوحًا ممتازًا في مختلف ظروف الإضاءة.

وتأتي اللوحة بتقنية Fast IPS، وتوفر معدل تحديث يبلغ 180 هرتز ووقت استجابة GTG يبلغ 1 مللي ثانية، مما يقدم تجربة سلسة وسريعة الاستجابة مع تقليل ضبابية الحركة، ما يجعلها مثالية للألعاب السريعة.

تغطي الشاشة 100% من نطاق ألوان sRGB و99% من نطاق DCI-P3، وتعرض 1.07 مليار لون بعمق 10 بت، إلى جانب شهادة HDR 1000. يجري معايرة كل وحدة من المصنع لضمان تمثيل دقيق للألوان بدقة Delta E < 2، ما يلبي متطلبات المحترفين المبدعين.

وكذلك، تتميز الشاشة بتقنية Adaptive-Sync، التي تقلل من تمزق الشاشة وتباطؤها، لتعطي تجربة لعب سلسة.

توفر الشاشة منافذ متعددة، بما في ذلك منفذي HDMI 2.0 ومنفذ DisplayPort 1.4 ومخرج للصوت. ويدعم الحامل تعديل الارتفاع حتى 130 مم، والإمالة من -5 درجات إلى 23 درجة، والدوران بمقدار +/-20 درجة، والتدوير بزاوية +/-90 درجة، مما يجعل وضعية المشاهدة مرنة ومريحة. كما أن الشاشة متوافقة مع معيار VESA بقياس 100 × 100 مم.

وقد حصلت الشاشة على شهادة TÜV Rheinland Flicker-Free وأوضاع إضاءة زرقاء منخفضة، لتقليل إجهاد العين أثناء الاستخدام المطول. وبالإضافة إلى ذلك، توفر الشاشة برنامج G-MENU لتخصيص إعدادات العرض، مع أوضاع خاصة للألعاب.

علاوةً على ذلك، أطلقت AOC مؤخرًا شاشة ألعاب إضافية بحجم 27 بوصة ودقة 2K، تدعم معدل تحديث يبلغ 240 هرتز ووقت استجابة GtG يبلغ 1 مللي ثانية مع دعم HDR10. كما تعاونت AOC مع Porcha Design لإطلاق شاشة QD-OLED متميزة.

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