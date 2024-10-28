اخبار السعوديه

سفارة المملكة في جورجيا تنبه رعاياها من تجمعات احتجاجية اليوم

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في جورجيا تنبه رعاياها من تجمعات احتجاجية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبهت السفارة في جورجيا جميع المواطنين المقيمين والزائرين بالابتعاد عن شارع روستافيلي في العاصمة تبليسي اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 الساعة 19:00، نظرًا لتوقع حدوث تجمعات احتجاجية.
وأكدت السفارة على الجميع اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المحلية بهذا الشأن.
لحالات الطوارئ يرجى التواصل على الرقم 00995598033300
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا