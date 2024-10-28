شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في جورجيا تنبه رعاياها من تجمعات احتجاجية اليوم والان نبدء بالتفاصيل



وأكدت السفارة على الجميع اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المحلية بهذا الشأن.

لحالات الطوارئ يرجى التواصل على الرقم 00995598033300 الدمام - شريف احمد - نبهت السفارة السعودية في جورجيا جميع المواطنين المقيمين والزائرين بالابتعاد عن شارع روستافيلي في العاصمة تبليسي اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 الساعة 19:00، نظرًا لتوقع حدوث تجمعات احتجاجية.وأكدت السفارة على الجميع اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المحلية بهذا الشأن.لحالات الطوارئ يرجى التواصل على الرقم 00995598033300