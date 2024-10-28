شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 طبيب محلي وعالمي يشاركون بمؤتمر الطب التجميلي الثالث في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف العاصمة السعودية الرياض يومي الجمعة والسبت، الموافق 1-2 نوفمبر، النسخة الثالثة من مؤتمر الأكاديمية العلمية للطب التجميلي، بمشاركة نخبة من المتحدثين العالميين والمحليين المتخصصين في مجال التجميل من أمريكا وأوروبا ودول الخليج، إضافة إلى المشاركين من المملكة.

جلسات علمية تجميلية متنوعة

المؤتمر، الذي يُعد الأكبر من نوعه في المنطقة، يُقام بأحد فنادق الرياض ويستقطب قرابة 2000 طبيب وطبيبة مختصين في طب وجراحة التجميل. وسيشهد المؤتمر جلسات علمية متخصصة تتناول مواضيع مثل حقن مادة الإكسوزوم وعوامل النمو، وهي من أحدث الابتكارات العلمية في علاج أمراض الشعر والبشرة.

د محمد الخويلد

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وأشار الدكتور محمد بن صالح الخويلد، الشريك المؤسس للمؤتمر ونائب رئيسه لهذه السنة، إلى أن المؤتمر في نسخته الثالثة يُمثل فرصة فريدة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث ما توصل إليه طب وجراحة التجميل عالميًا.

ورش عمل متخصصة

كما أضاف الدكتور الخويلد أن النسخة الحالية تتضمن ورش عمل متخصصة حول أحدث التقنيات والإجراءات التجميلية، بمشاركة متحدثين من أمريكا وأوروبا ومصر والإمارات بالإضافة إلى السعودية، بهدف تطوير وتنمية المعرفة في مجال الطب التجميلي للممارسين والمهتمين في المجال.

وأكد الدكتور الخويلد أن البرنامج العلمي المصاحب للمؤتمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ويوفر 23 ساعة من التعليم الطبي المستمر. ويستهدف المؤتمر أطباء التجميل والممارسين الصحيين وطلاب وطالبات الطب الذين لديهم اهتمام بالتخصص.

كما أوضح الدكتور الخويلد أنه تم تخصيص قسم خاص لجراحة النساء التجميلية، بالإضافة إلى مناقشة دور أطباء الجلدية والتجميل في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنقل خبراتهم بطريقة مهنية.