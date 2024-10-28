أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بـ"سقوط شهداء وجرحى جرّاء غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة باتوليه في قضاء صور، ويعمل عناصر الدّفاع المدني على نقلهم إلى المستشفى"، مشيرًا إلى أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات استهدفت بلدات بيت ليف، الحنية، بيوت السياد، الشعيتية، برج قلاويه، الخيام، بلدة اللويزة في إقليم التفاح، وأطراف العيشية وكفرحونة؛ كما نفّذت مسيّرة إسرائيليّة غارةً بصاروخ موجّه باتجاه بلدة عربصاليم".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات على بيت ليف والشعيتية وبرج قلاويه واللويزة والخيام وشهداء بغارة على باتوليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.