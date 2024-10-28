شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3720 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

أخبار متعلقة سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. انخفاض في البنوك المصرية سعر جرام الذهب اليوم في السعودية .. عيار 21 ينخفض إلى 288.75 ريال

أسعار الذهب اليوم

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في مصر، 4251.5 جنيه للبيع، و4240 جنيها للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين في مصر، 3897.25 جنيه للبيع، و3886.75 جنيه للشراء.وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين في مصر إلى، 3720 جنيها للبيع، و3710 جنيهات للشراء.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين في مصر، 3188.5 جنيه للبيع، و3180 جنيها للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين في مصر، 2480 جنيها للبيع، و2473.25 جنيه للشراء.وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين في مصر، إلى 2125.75 جنيه للبيع، و2120 جنيها للشراء.وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 29760 جنيها.