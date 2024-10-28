شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 111 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 12053 نقطة، وبتداولات بلغت 5.419 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 584.880 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.039 تريليون ريال.انخفضت أسهم 111 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 106، من بين 241 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، البحر الأحمر، والزامل للصناعة، والعربية، واتحاد اتصالات، ومجموعة الحكير، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، وسماسكو، ونماء للكيماويات، ومياهنا، ومجموعة إم بي سي، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.4%، عند 26802 نقطة، وبتداولات بلغت 78.401 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 14.228 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 59.214 مليار ريال.وارتفعت أسهم 31 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 34، من بين 99 شركة مدرجة في السوق الموازية.