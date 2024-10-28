شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. انخفاض في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين، داخل البنوك المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك المركزي المصري، 48.67 جنيه للشراء، و48.81 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهليوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك الأهلي المصري، 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصروانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك مصر، إلى 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك الإسكندرية، 48.63 جنيه للشراء، و48.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويسوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك قناة السويس، 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدوليوانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك التجاري الدولي، إلى 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلاميوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك فيصل الإسلامي، 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلاميوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.71 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنيوانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك الكويت الوطني، 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنيوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك قطر الوطني، 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.
هيثم هارون
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.