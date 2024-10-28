شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. انخفاض في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين، داخل البنوك المصرية. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك المركزي المصري، 48.67 جنيه للشراء، و48.81 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك الأهلي المصري، 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك مصر، إلى 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك الإسكندرية، 48.63 جنيه للشراء، و48.73 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك قناة السويس، 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك التجاري الدولي، إلى 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك فيصل الإسلامي، 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.71 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك الكويت الوطني، 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قطر الوطني وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك قطر الوطني، 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.