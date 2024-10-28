شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| إحباط تهريب 2,4 مليون حبة "كبتاغون" عبر ميناء جدة الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 2,414,489 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إحدى الإرساليات الواردة إلى المملكة عبر الميناء.



وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من "الحبوب" مُخبأة ضمن الإرسالية.



وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 6 أشخاص.



وأكّدت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) والرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ. ​