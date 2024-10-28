الدفاع الروسية اعلنت سيطرتها على بلدة جديدة في شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية "سيطرتها على بلدة جديدة في شرق أوكرانيا، جنوب شرق مدينة بوكروفسك، المركز اللوجستي الرئيسي للجيش الأوكراني الذي تقترب منه القوات الروسية". واشارت في تقريرها اليومي الى أن "وحدات من مجموعة قوات سنتر حررت بلدة تسوكوريني" في منطقة دونيتسك.

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