هآرتس: رئيس الموساد سيبقى بالدوحة عقب اجتماع استمر طوال الليل بشأن الخطوط العريضة المحدثة لصفقة اسرى محتملة

اشارت صحيفة "هآرتس"، الى أن "رئيس الموساد سيبقى بالدوحة عقب اجتماع استمر طوال الليل بشأن الخطوط العريضة المحدثة لصفقة اسرى محتملة"، لافتة الى أن "الأطراف المعنية تدرس إمكانية استئناف المفاوضات واجتماع الفرق الفنية خلال أيام".

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