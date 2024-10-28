اضرار كبيرة في مستشفيي النبطية الحكومي جراء الصواريخ الارتجاجية على كفرجوز

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأنه تسبب العدوان الجوي الاسرائيلي الذي تعرضت له منطقة كفرجوز في النبطية الى اضرار كبيرة بعشرات المباني والمتاجر جراء الصواريخ الارتجاجية المدمرة التي ألقتها الطائرات المعادية، والتي ألحقت اضرارا فادحة في مستشفيي النبطية الحكومي القريب من مكان الاستهداف.

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