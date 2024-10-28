اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "عدم محاسبة الكيان الصهيوني سيشجعه على ارتكاب مزيد من الجرائم"، لافتة الى ان "داعمي الكيان الصهيوني وعلى رأسهم الولايات المتحدة يتحملون مسؤولية جرائمه". وأضافت :": سنستخدم كل الأدوات المتاحة للرد على إسرائيل بشكل صارم ومتناسب".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الإيرانية: سنستخدم كل الأدوات المتاحة للرد على إسرائيل بشكل صارم ومتناسب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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